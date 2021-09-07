المطالبات المالية تتصدر قضايا الدرجة الأولى بـ22.5%

كشفت إحصاءات وزارة العدل عن القضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى خلال شهر محرم لعام 1443 ورود 68.412 قضية، منها قضايا الأحوال الشخصية 30.944 بنسبة 45.2%، والقضايا العامة 26.820 بنسبة 39.2%، والقضايا الجزائية 10.648 بنسبة 15.6%، في جميع مناطق المملكة.
القضايا الواردة
68.412
الأحوال الشخصية
30.944
45.2%
القضايا العامة
26.820
39.2%
القضايا الجزائية
10.648
15.6%
أكثر القضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى
المطالبات المالية
4.7%
6.299
3.544
3.804
2.855
دعاوى العقار
3.6%
2.192
قضايا الحضانة والزيارة وما يلحق بها
3.1%
1.896