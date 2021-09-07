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المطالبات المالية تتصدر قضايا الدرجة الأولى بـ22.5%

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المطالبات المالية تتصدر قضايا الدرجة الأولى بـ22.5% المطالبات المالية تتصدر قضايا الدرجة الأولى بـ22.5%
كشفت إحصاءات وزارة العدل عن القضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى خلال شهر محرم لعام 1443 ورود 68.412 قضية، منها قضايا الأحوال الشخصية 30.944 بنسبة 45.2%، والقضايا العامة 26.820 بنسبة 39.2%، والقضايا الجزائية 10.648 بنسبة 15.6%، في جميع مناطق المملكة.

القضايا الواردة

68.412

الأحوال الشخصية

30.944

45.2%

القضايا العامة

26.820

39.2%

القضايا الجزائية

10.648

15.6%

أكثر القضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى

المطالبات المالية

4.7%

6.299

3.544

3.804

2.855

دعاوى العقار

3.6%

2.192

قضايا الحضانة والزيارة وما يلحق بها

3.1%

1.896


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