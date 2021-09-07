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إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد.. "خالد بن سلمان "يتفقد القوات الجوية ويُشيد بجاهزيتها

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تسلّم هدية تذكارية من قائد القوات والتقطت الصورة التذكارية بهذه المناسبة

إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد..

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ، القاضية بالوقوف على الجاهزية القتالية لأفرع القوات المسلحة، وقف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم، على جاهزية القوات الجوية الملكية ، خلال زيارة تفقدية قام بها سموه لمقر قيادتها في الرياض.

وكان في استقبال سمو نائب وزير الدفاع لدى وصوله مقر قيادة القوات الجوية، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، كما تشرف مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وكبار ضباط القوات الجوية بالسلام على سموه.

وخلال الزيارة، أشاد سمو الأمير خالد بن سلمان بالجاهزية العالية للقوات الجوية الملكية السعودية، وما تحظى به مُقاتلاتها الدفاعية والهجومية ومنظومة المُراقبة الجوية وطائرات التزود بالوقود من تجهيزات عالية المستوى؛ لتعزيز أدوارها في حماية الوطن ومكتسباته، والحفاظ على أمن وسلامة المملكة وصيانة أراضيها تجاه مختلف التحديات ومواجهة جميع التهديدات.

وفي ختام الزيارة دوّن سموه كلمة في سجل الزيارات، ثم تسلّم هدية تذكارية من سمو قائد القوات الجوية والتقطت الصورة التذكارية بهذه المناسبة.

إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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