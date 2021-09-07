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التعادل يحسم مواجهة الإمارات وسوريا .. وكوريا تهزم لبنان بصعوبة

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التعادل يحسم مواجهة الإمارات وسوريا .. وكوريا تهزم لبنان بصعوبة التعادل يحسم مواجهة الإمارات وسوريا .. وكوريا تهزم لبنان بصعوبة
في الجولة الثانية من تصفيات 2022

التعادل يحسم مواجهة الإمارات وسوريا .. وكوريا تهزم لبنان بصعوبة

انتزع منتخب سوريا التعادل 1-1 من الإمارات، اليوم الثلاثاء، حاصدًا أول نقطة في رصيده بالدور الأخير من الطريق إلى قطر، وذلك على ملعب الملك عبدالله في عمان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقدم منتخب الإمارات في الشوط الأول عبر هدف علي مبخوت في الدقيقة 12، قبل أن يدرك السوري التعادل عن طريق البديل محمود البحر (64).

وضمن المجموعة ذاتها يوم الثلاثاء أيضًا، فازت كوريا الجنوبية على لبنان 1-0 على ملعب كأس العالم في سوون.


سجل هدف الفوز الثمين للمنتخب الكوري البديل تشانغ هوون كوان في الدقيقة 60.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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