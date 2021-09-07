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المراكز: 75% من البالغين بالولايات المتحدة تلقوا جرعة على الأقل من لقاح كورونا

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المراكز: 75% من البالغين بالولايات المتحدة تلقوا جرعة على الأقل من لقاح كورونا المراكز: 75% من البالغين بالولايات المتحدة تلقوا جرعة على الأقل من لقاح كورونا

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ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 75 في المائة من البالغين في الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من أحد لقاحات حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت المراكز إن 193 مليونًا و798688 تلقوا جرعة واحدة على الأقل، في حين حصل 165 مليونا و947460، أو 64.3 في المائة، على تطعيم كامل.

وقامت الولايات المتحدة بإعطاء 375 مليونًا و995378 جرعة من لقاحات كوفيد-19 في أنحاء البلاد حتى صباح اليوم الثلاثاء، ووزعت 450 مليونًا و122155 جرعة.

ويشمل إحصاء المراكز الأمريكية لقاحي مودرنا وفايزر/بيونتك ذوي الجرعتين وكذلك لقاح جونسون آند جونسون ذو الجرعة الواحدة.

وحصل أكثر من 1.4 مليون على جرعة إضافية إما من لقاح فايزر أو موديرنا منذ 13 أغسطس آب عندما سمحت الولايات المتحدة بجرعة ثالثة من اللقاحين لمن يعانون ضعفًا في جهاز المناعة والذين من المحتمل أن تتكون لديهم حماية أقل بعد تلقي الجرعتين.

المصرى اليوم

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