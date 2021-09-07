أخبار عاجلة

شمال سيناء تستعد للعام الدراسي الجديد بصيانة المدارس -
مسيرات غضب في فلسطين لدعم الأسير زكريا الزبيدي -
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب «ملاكي» بطريق الإسكندرية الصحراوي -
مايا مرسي تشارك بفاعليات مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 -
محافظ الفيوم يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة -
بدء العام الدراسي بمدرسة نجيب محفوظ بميلانو وسط إجراءات احترازية -
ليلة الأبطال.. برشلونة في مواجهة بايرن ميونيخ لمحو ذكريات مباراة الثمانية -
مساعد رئيس الوفد: تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة 2021 شهادة دولية على نجاح مصر -
رفع 300 طن مخلفات وتراكمات بأدفو وأسوان -
رونالدو يلهب حماس لاعبى مانشستر يونايتد: عليكم ترجمة عقلية الفوز داخل المستطيل الأخضر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجيش العراقي يؤكد السيطرة على صحراء الأنبار بشكل كامل

Print
الجيش العراقي يؤكد السيطرة على صحراء الأنبار بشكل كامل الجيش العراقي يؤكد السيطرة على صحراء الأنبار بشكل كامل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت قيادة عمليات الأنبار، اليوم الثلاثاء، سيطرة الجيش العراقي على صحراء الأنبار تزامنًا مع انخفاض العمليات الإرهابية في المحافظة.

وقال قائد عمليات الأنبار، الفريق الركن ناصر الغنام، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن «صحراء الأنبار مترامية الأطراف وواسعة تحيط بالمحافظة، وتمتد إلى الحدود الأردنية السورية»، مبينًا أنها «كانت مسرحًا للمجاميع الإرهابية وحكرًا لعملياتهم ومخططاتهم وتحتوي على معسكرات للتدريب، ومنها تنطلق الخطط لاستهداف المدن الآمنة سواء كانت الأنبار أو المحافظات المجاورة الأخرى».

وأكد الغنام أن «تلك المنطقة تحولت إلى مسرح للقطعات العسكرية العراقية التي تجوب الصحراء بواجبات مبنية على معلومات استخبارية وتصل المناطق القريبة من الحدود السورية والأردنية والسعودية».

وأضاف «حققنا إنجازات كبيرة، وهنالك انخفاض كبير للعمليات الإرهابية ولم يتبق منها أي فلول، وهؤلاء يتنكرون بزي رعاة الأغنام ويتجولون من مكان لآخر هربًا من ضربات الجيش العراقي».

وتابع: «تم تنفيذ عدة واجبات أثمرت تدمير عدد من السيارات والاستيلاء على أخرى، فضلا عن تدمير مضافات للمجاميع الإرهابية في مناطق صحراء الحسينيات وهي منطقة كانت تعد من المناطق الخطرة، أما الآن فنسيطر عليها بالكامل».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 20% خلال أغسطس

ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 20% خلال أغسطس

ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 20% خلال أغسطس

ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 20% خلال أغسطس

"المبارك" يثمّن جهود "البنوك السعودية" في تعزيز الثقافة المالية لدى العملاء

"المبارك" يثمّن جهود "البنوك السعودية" في تعزيز الثقافة المالية لدى العملاء

القنصلية السعودية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذير من عاصفة قوية تضرب تكساس

القنصلية السعودية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذير من عاصفة قوية تضرب تكساس