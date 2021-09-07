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«بنطلونه مقطوع».. عامل يشعل النيران في أسرته ويقتل زوجته وطفله حرقا بالإسكندرية

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«بنطلونه مقطوع».. عامل يشعل النيران في أسرته ويقتل زوجته وطفله حرقا بالإسكندرية «بنطلونه مقطوع».. عامل يشعل النيران في أسرته ويقتل زوجته وطفله حرقا بالإسكندرية

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شهدت منطقة الكيلو 21 غربى الإسكندرية، الثلاثاء، حادثا مأساويا إذ أقدم عامل نظافة فى العقد الخامس من العمر، على إشعال النيران فى زوجته وطفليه (4 و7 سنوات)، ما تسبب فى مصرع الزوجة والابن الأصغر.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مستشفى رأس التين العام يفيد استقبالهم ربة منزل وطفليها بمصابين بحروق بالغة.

على الفور انتقل الى المستشفى ضباط مباحث قسم شرطة أول الرمل، وبسؤال أهل الزوجة اتهموا زوجها بالتسبب في إشعال النيران بالشقة سكنه، موضحين أن مشادة نشبت بين المتهم وزوجته بسبب بنطلون مقطوع، قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب، ثم سكب مادة سريعة الاشتعال وأشعل النيران فى الشقة، ما أدى لإصابة زوجته وطفليه بحروق بالغة.

ألقى القبض على الزوج، وأمر المستشار أحمد جمال، رئيس نيابة أول العامرية بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الحريق العمد.

وفى وقت لاحق، تلقت النيابة العامة إخطارا من المستشفى يفيد وفاة الزوجة وأحد الطفلين متأثرين بإصابتهما جراء الحريق.

المصرى اليوم

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