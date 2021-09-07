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إيران: لا يحق لأحد أن يطالبنا بتعليق أنشطتنا النووية

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إيران: لا يحق لأحد أن يطالبنا بتعليق أنشطتنا النووية إيران: لا يحق لأحد أن يطالبنا بتعليق أنشطتنا النووية

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أعلن مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، أنه لا يحق لأحد بأن يطالب طهران بتعليق أنشطتها النووية، متهمًا أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالضغط عليها.

وقال غريب أبادي تعليقًا على التقرير الأخير للوكالة الدولية، اليوم الثلاثاء، إنه «على الوكالة الدولية أن تحافظ على حياديتها واستقلالها ومهنيتها».

وأضاف أن الوكالة «تضخم بعض القضايا المتعلقة بإيران لأسباب سياسية وذلك بضغط من بعض الدول».

وأشار إلى أنه «وفق الاتفاق النووي، ليس من حق أحد أن يطالب إيران بتعليق أنشطتها النووية»، مؤكدا أن على أعضاء الوكالة الدولية «الامتناع عن الضغط على الوكالة ومحاولة ابتزازها كأداة لأغراضهم السياسية».

المصرى اليوم

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