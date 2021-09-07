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«التنمية المحلية» و«البيئة» و«القاهرة» تعلن بدء عمل منظومة النظافة

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«التنمية المحلية» و«البيئة» و«القاهرة» تعلن بدء عمل منظومة النظافة «التنمية المحلية» و«البيئة» و«القاهرة» تعلن بدء عمل منظومة النظافة

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أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أمس، انطلاق العمل بمنظومة المخلفات الجديدة.

بدء عمل منظومة النظافة

وتابع المسؤولون استعدادات شركات النظافة وجمع المخلفات بالقاهرة تمهيداً لبدء تفعيل عقود المنظومة بالعاصمة عبر شركتى «ارتقاء» للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، و«انفيروماستر» للخدمات البيئية وتدوير المخلفات، للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة، والدفن الصحى الآمن للمخلفات، فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، وكذلك استعدادات ومعدات هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية.

بدء عمل منظومة النظافة

تضمنت الاستعدادات معاينة المعدات والسيارات والمكانس الآلية والمكابس والآلات، تمهيداً لدخول العقود الموقعة بين الشركتين والمحافظة وهيئة النظافة بالقاهرة حيز التنفيذ، والبدء فى تطبيق منظومة المخلفات بعدد من أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، على أن تتولى هيئة النظافة والتجميل القيام بأعمال جمع القمامة فى أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

بدء عمل منظومة النظافة

وشدد الوزير على أن تريد تغيير وجه القاهرة، خاصة فى ظل المشروعات القومية الجديدة، وعلى رأسها القاهرة الخديوية والتاريخية وحدائق الفسطاط والمتاحف وغيرها باعتبارها وجهة أمام العالم.

بدء عمل منظومة النظافة

ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة أن تنفيذ المشروع يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة وضع الحلول المستدامة للارتقاء بالإدارة المتكاملة للمخلفات لإحساس المواطن باختلاف واضح وتحسن فى أداء الخدمات حفاظًا على صحته وتحسين البيئة.

بدء عمل منظومة النظافة
بدء عمل منظومة النظافة
بدء عمل منظومة النظافة
بدء عمل منظومة النظافة

المصرى اليوم

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