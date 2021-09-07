اعتراف مثير من «سولسكاير» لنجوم «مانشستر» بعد ضم «كريستيانو»

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أخبر مدرب مانشستر يونايتد، أولى جونار سولسكاير، نجوم الفريق بأنهم أفضل من التشكيلة التي أحرزت ثلاثية الدورى والكأس ودورى الأبطال في العام 1999. ووفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن»، الأحد، فإن مدرب «الشياطين الحمر» يرى أن التعاقد مع كريستيانو رونالدو يجعل التشكيلة الحالية أفضل من تلك التشكيلة التاريخية التي كان هو نفسه عنصرا مهما فيها قبل 22 عاما.

ويرى سولسكاير أيضًا أن تشيلسى هو التهديد الأكبر لمانشستر يونايتد، لأن لديهم أيضا مهاجما عالميا في شخص روميلو لوكاكو. ووفقا للصحيفة نفسها، فإن سولسكاير مقتنع بأن رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، يمكن أن يكون المفتاح لإنهاء انتظار يونايتد الذي دام تسع سنوات للفوز بالدورى الإنجليزى الممتاز، على الرغم من أنه سيبلغ من العمر 37 عامًا في أوائل فبراير.

وأضافت الصحيفة أن المدرب النرويجى يشعر بأن اللاعب الوحيد الذي يمكن أن يكون له تأثير مماثل على سباق اللقب هو لوكاكو. وباع مانشستر يونايتد، في عهد سولسكاير، خدمات لوكاكو البالغ من العمر 28 عامًا، إلى إنتر ميلان مقابل 73 مليون جنيه إسترلينى في العام 2019، ودفع تشيلسى مبلغًا قياسيًا بلغ 97.5 مليون جنيه إسترلينى لإعادة اللاعب البلجيكى إلى الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الصيف.

ويأمل سولسكاير ألا يعود لوكاكو للثأر من مانشستر يونايتد، ولهذا السبب يعتقد أن تشيلسى يشكل تهديدًا أكبر لفريقه من مانشستر سيتى وليفربول.

رونالدو يرتدى قميص اليونايتد

وتحدث بول بوجبا، نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد، عن أمور عديدة تخص مسيرته مع الديوك والفريق الإنجليزى. وقال بوجبا عن عودة كريستيانو لصفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف: «إنه لمن دواعى سرورى دائمًا اللعب مع الأفضل، إنها إضافة قوية للفريق، سيزداد المستوى، ونريد أن يسير كل شىء على ما يرام».

وأضاف عبر قناة TF1: «كذلك رافائيل فاران صفقة مفيدة وإيجابية للنادى، تجمعنى به علاقة جيدة، ونلعب بالمنتخب سويا منذ فترة طويلة، وسعيد بانضمامه لأنه سيفيد الفريق بخبراته وإمكانياته».

ونفى نجم مانشستر يونايتد أي توتر في العلاقة بينه وبين ديدييه ديشامب، المدير الفنى لمنتخب فرنسا، مشددا «لا يوجد شىء على الإطلاق، كل شىء يسير على ما يرام مع المدرب».

وأتم تصريحاته: «فى بعض الأحيان تكون الأجواء متوترة عندما يتبادل اللاعب الحديث مع مدربه، قد يحدث ذلك في الملعب أو في غرفة خلع الملابس، هذا طبيعى في كرة القدم».

ورفض البلجيكى روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسى الجديد، المقارنة بينه وبين البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد. وقاد لوكاكو إن إنتر ميلان جاهز للتتويج بلقب الدورى الإيطالى الموسم الماضى، وكان منافسًا لرونالدو الذي كان لاعبًا ليوفنتوس، قبل أن يعود الثنائى للبريميرليج هذا الصيف.

وقال لوكاكو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ريكورد»، البرتغالية: «لا تقارنونى بكريستيانو رونالدو أبدًا، فهو بالنسبة لى واحد من أفضل 3 لاعبين في تاريخ كرة القدم، ولن أضعه في ترتيب معين، لكنه من بين الثلاثة، وما حققه في الكرة استثنائى».

وأضاف: «لقد كنت محظوظا باللعب ضد رونالدو في إيطاليا، والآن عاد إلى الدورى الإنجليزى الممتاز، وهو أمر رائع للكرة الإنجليزية». وأتم: «المقارنة على مستوى الإحصائيات أو بشكل عام لا جدوى منها». وعاد كريستيانو إلى مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفى الأخير، بعدما رحل عنه عام 2009 إلى ريال مدريد.