وزير النقل: 900 مليون جنيه لإخلاء 12 فدانًا وتعويض أصحابها

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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الحكومة سوف تحصل على 80% من دخل محطة تحيا مصر للأغراض المتعددة.

وتابع الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم تعويض أهالي المنطقة المكس بالإسكندرية قبل إزالة مساكنهم، إلى جانب حصولهم على وحدات سكنية في مشروع بشائر الخير.

ولفت المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن قيمة التعويضات لإخلاء مساحة قدرها 12 فدانا، بلغت 900 مليون جنيه في نجعي إسكو والألمونيوم.

وأشار خلال مداخلته على قناة صدى البلد إلى أنه سيتم إنشاء حاجز مرتفع لحماية أي أمواج عاتية مرتفعة قد يتعرض لها الميناء وتعطل سير العمل فيه.

وأردف أن هناك جهات حكومية مختلفة تقيم سعر الأراضي التي يتم إخلاؤها قبل تعويض الأهالي، موضحًا أنه تم نزع ملكية نحو 15 عمارة سكنية، يقطن بها نحو 300 أسرة وسداد قيمة التعويض كاملة لأصحابها قبل الشروع في إخلائها.

واختتم المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال مداخلته على قناة صدى، أنه سيلتقي مع أهالي المكس يوم السبت المقبل خلال زيارته للإسكندرية لبحث مشاكلهم.