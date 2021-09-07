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جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا 2021 الجمعة 10 - 9 - 2021 .. بث مباشر للمباريات

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جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا 2021 الجمعة 10 - 9 - 2021 .. بث مباشر للمباريات جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا 2021 الجمعة 10 - 9 - 2021 .. بث مباشر للمباريات

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مباريات دوري أبطال إفريقيا تنطلق الجمعة 10- 9 -2021، حيث يقام 12 لقاء في أوقات مختلفة. ويبدأ سبورتنج بيساو مباراته أمام زاناكو، ثم أكوا يونايت مع شباب الرياضي بلوزداد الجزائري، يليه لقاء ثالث بين إكسبرس الأوغندي أمام المريخ السوداني، ثم مباراة فاسيل كيتيما الإثيوبي أمام الهلال السوداني، ثم مباراة فوفو الكاميروني أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي، ثم رويال ليبوباردس مع زيسكو يونايتد، ثم مباراة يانج أفريكانز أمام ريفرز يونايتد، ثم مباراة تونجيث أمام أسيك ميموزا، ثم ساجرادا اسبيرانسا أمام فريق نغازي بلاتينوم – زيمبابوي، ثم مباراة يونياو دو سونجو أمام أوثو دويو، ثم مباراة إيسا مع نواذيبو، ثم لقاء فورتون مع فريق وفاق رياضي سطيف الجزائري.

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