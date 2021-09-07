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إنهاء صيانة باب الكعبة وإطار الحجر الأسود

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إنهاء صيانة باب الكعبة وإطار الحجر الأسود إنهاء صيانة باب الكعبة وإطار الحجر الأسود
أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال صيانة باب الكعبة المشرفة، والإطار الفضي للحجر الأسود، التي تم إنجازها وفق أساليب متطورة وحديثة في تنفيذ الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة، والعناصر المتعلقة بها.

وأوضح مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، أن وكالة شؤون المسجد الحرام تشرف على كل الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها، بالتكامل والتنسيق مع مختلف وكالات الرئاسة المتخصصة، وبعض الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام، ويقوم على تنفيذها فريق فني متخصص ومؤهل.


الوطن السعودية

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