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أمير الباحة يناقش التشوه البصري وتحسين المداخل

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أمير الباحة يناقش التشوه البصري وتحسين المداخل أمير الباحة يناقش التشوه البصري وتحسين المداخل
رأس أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، اجتماع مبادرة معالجة التشوه البصري بالمنطقة، بحضور أمين المنطقة الدكتور علي السواط، ومدير فرع وزارة النقل المهندس مسفر المالكي، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة فهد الزهراني، وبحضور مرئي لجميع رؤساء البلديات بالمحافظات.

وشدد الأمير حسام بن سعود على أهمية تحسين مداخل القرى من خلال توسعة الطرق، ورصفها وإنارتها وإظهارها بالمظهر اللائق بها، حرصاً على رضا المواطن وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مع الحرص على وضع مجسمات جمالية مستوحاة من بيئة المنطقة، مؤكدًا معالجة التشوهات البصرية، داخل مدينة الباحة ومحافظاتها المختلفة، بتعاون الجهات الحكومية الأخرى.

وأكد أمير منطقة الباحة دعم الإمارة لأي مبادرة أو شراكة مجتمعية، مع المؤسسات والشركات للمساهمة في تنمية المنطقة، مبينًا أن إمارة المنطقة ستؤدي دورها الكامل في دعم كل قرار، يستهدف جمال المنطقة ويرفع جودة الحياة لكل مواطن، مطلعا على خطة أمانة المنطقة لمعالجة التشوه البصري خلال 90 يوماً، والتي تستهدف في هذه المرحلة معالجة التشوهات في أعمدة الإنارة، والأرصفة المتكسرة، وحفر الأسفلت والطرق، والصبيات والحواجز الخرسانية، والنظافة شاملة المخلفات والنفايات، والأنقاض والسيارات التالفة والكتابات على الجدران والمباني.

وأشاد أمير المنطقة بالأعمال التي أنجزتها الأمانة وبلديات المنطقة، وفرع وزارة النقل، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في معالجة التشوهات البصرية، متطلعاً إلى مضاعفة الجهود في تحقيق مستهدفات الخطة، ومواصلة العمل بعد الانتهاء من هذا البرنامج في معالجة عناصر التشوه البصري الأخرى، والارتقاء بجماليات المواقع وتحسين وتجميل المدن في المنطقة.


الوطن السعودية

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