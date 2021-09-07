أخبار عاجلة

نادي سيدات الشارقة يحصد لقب "بطل الصحة" "Wellness Champion" للسنة الثانية على التوالي ويستعد للمشاركة في الحدث العالمي "عطلة نهاية الأسبوع العالمية للصحة" “World Wellness Weekend” -
"طالبان" تنفي انتهاك حقوق الإنسان في بنجشير .. وماذا عن قتل المدنيين؟ -
ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 20% خلال أغسطس -
"الغذاء والدواء" تحذر من هذا النوع من "المياه".. خطر عنوانه "برومات" -
دهسه بسيارته.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل آخر بالجوف -
"وصلت رسائل لا تحبذ الحضور".. الرئيس الفلسطيني لن يحضر اجتماعات الأمم المتحدة -
"أمن الطرق" ينبه لرياح وأتربة على طرق الحناكية والعلا والمدينة وخيبر -
9 ملايين ريال لاستكمال تقاطع الطريق الدائري الرابع بمكة -
"ساما" يحصل على جائزة أفضل بنك مركزي نظير جهوده المتميزة في المالية الإسلامية -
ناقلة النفط الإيرانية تفرغ حمولتها في سوريا تمهيداً لنقلها إلى لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"آل دغيم": "جدة التاريخية" مشروع جبار سيعطي بعدًا متميزًا للمدينة

Print
"آل دغيم": "جدة التاريخية" مشروع جبار سيعطي بعدًا متميزًا للمدينة "آل دغيم": "جدة التاريخية" مشروع جبار سيعطي بعدًا متميزًا للمدينة
قال لـ"سبق": "رؤية 2030" تظهر لنا مشروعات حيوية تُسهم في العمق الثقافي لبلادنا

قال رئيس جمعية الإعلام السياحي خالد بن عبدالرحمن آل دغيم، لـ"سبق"، إن مشروع إعادة أحياء جدة القديمة الذي أعلن إطلاقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، يعطي دلالات واضحة عن العمق العربي والإسلامي، ويحقق هدفًا مهمًا جدًا من ركائز رؤية 2030م.

وأضاف أنه "مشروع جبار وسيعطي بعدًا متميزًا لهذه المدينة التاريخية إذ إنها مدرجة على قائمة التراث العالمي وتعد من التراث المادي المهم، ناهيك بتفاصيل المشروع الذي يضم أكثر من 600 مبنى تراثي، و36 مسجدًا تاريخيًا، وخمس أسواق تاريخية رئيسة".

وأوضح أن "المشروع يسعى لأن تصبح جدة التاريخية مثالاً للتنوع والشمولية، ومنصة لالتقاء الأجيال، وموقعًا ثقافيًا جاذبًا للكبار والصغار، إضافة إلى أنه سيشمل إلى جانب ذلك الممرات والساحات العريقة، والمواقع ذات الدلالات التاريخية والواجهة البحرية القديمة التي كانت طريقًا رئيسة للحجاج، والتي سيُعيد المشروع بناءها لتحكي لزوار جدة التاريخية القصة العظيمة للحج منذ فجر الإسلام".

وأبان أنه سيتم تطوير جدة التاريخية، المدرجة على قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو، وفق مسارات متعددة تشمل البنية التحتية والخدمية، وتطوير المجال الطبيعي والبيئي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الجوانب الحَضرية.

وأردف: "وبهذا سيتم خلق بيئة متكاملة في جدة التاريخية تضم مقوّمات طبيعية متعددة حسب ما جاء في البيان تشمل واجهات بحرية مطورة بطول 5 كيلومترات، ومساحات خضراء وحدائق مفتوحة تغطي 15 % من إجمالي مساحة جدة البلد وضمن مساحة المشروع البالغة 2.5 كيلومتر مربع".

وبيّن "آل دغيم" أن "المشروع سيستفيد من المقوّمات الطبيعية عبر تحويلها إلى عناصر داعمة لبيئة صحية مستدامة تنعدم فيها أسباب التلوث البيئي، وبهذا نجد أن مستهدفات الرؤية تظهر لنا كل يوم مشروعًا حيويًا، وتعزز توجه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المناطق والمدن ، عبر مشروعات حَضرية تنموية صديقة للبيئة، تتوفر فيها حواضن طبيعية للإنتاج الإبداعي، ومواقع جاذبة للعيش والعمل، تُسهم في النمو الاقتصادي، وحياة كريمة للمواطن".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 20% خلال أغسطس

ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 20% خلال أغسطس

ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 20% خلال أغسطس

ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 20% خلال أغسطس

"المبارك" يثمّن جهود "البنوك السعودية" في تعزيز الثقافة المالية لدى العملاء

"المبارك" يثمّن جهود "البنوك السعودية" في تعزيز الثقافة المالية لدى العملاء

القنصلية السعودية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذير من عاصفة قوية تضرب تكساس

القنصلية السعودية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذير من عاصفة قوية تضرب تكساس