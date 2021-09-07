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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يعلن إطلاق سراح ناجي حرير القذافي

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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يعلن إطلاق سراح ناجي حرير القذافي رئيس المجلس الرئاسي الليبي يعلن إطلاق سراح ناجي حرير القذافي

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أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إطلاق سراح آمر كتيبة محمد المقريف، القيادي في النظام السابق، اللواء ناجي حرير القذافي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنفي أن هذا الإجراء تم اتخاذه «في إطار المصالحة الوطنية».

كان المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة أعلن، مساء الأحد، إطلاق سراح الساعدي القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وناجي حرير القذافي، الذي شغل عددا من المناصب الرفيعة في عهد النظام السابق من بينها قيادة كتيبة امحمد للحراسة التي كانت مسؤولة عن أمن معمر القذافي.

وذكر المنفي، أمس الاثنين، أنه تم اتخاذ قرار لإطلاق سراح السكرتير الخاص لمعمر القذافي، أحمد بن رمضان، وعدد من قيادات النظام السابق، في إطار عملية المصالحة الوطنية التي يرعاها رئيس المجلس الرئاسي.

المصرى اليوم

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