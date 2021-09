التقديم اليوم والمقابلة من الغد.. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وللعديد من التخصصات في القاهرة وجميع محافظات مصر والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك في القطاع العام والخاص أو ضمن مبادرة طوّر وغيّر التابعة لوزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر.

1 - مجموعة عرفه جروب للملابس الجاهزة من خلال مبادرة توظيف مصر تعلن عن اليوم التوظيفي يوم الثلاثاء والاربعاء 7 و8 سبتمبر في الوظائف الآتية:

1- مدير فرع (مؤهل عالي – خبرة)

2- بائع بالفرع كلاسيك وكاجوال (مؤهل متوسط او طالب – خبرة)

3- كاشير (مؤهل عالي او طلبة – خبرة)

مكان العمل: فروع القاهرة والجيزة

الشروط المشتركة:

- ذكور

- حد اقصى للسن 35 سنة

المميزات والحقوق:

-+ العمولة المرتب على حسب الخبرة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات طبية واجتماعية

- فرص للترقي

يرجى ملء الاستمارة التالية : اضغط هنا والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد التاليين:

المكان: 2 ميدان الاوبرا بجوار محطه مترو العتبه الدور الرابع امام نظارات فؤاد صبحي الدور الرابع

الميعاد: الثلاثاء والاربعاء 7 و8 سبتمبر من الساعة10 ص الى 4 عصرا.

أو التسجيل مباشرا علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

للتواصل على الواتس أب على رقم : 01067095558

==================

2 - تعلن شركة أمان للخدمات_المالية إحدى شركات مجموعة رايه القابضة للاستثمارات المالية - عن فرص لشغل وظيفة مسئول_مبيعات_داخلية بمحافظة الدقهلية يوم الخميس الموافق 09 سبتمبر 2021 م

عنوان_المقابلات: المنصورة - المشاية السفلية ش صابر الاشقر امام ملاهي بيبو لاند - شركة امان بجوار قنديل مصر.

المواعيد: من 10 ص : 3 م

للتعيين بالفروع الاتية :

1) بلقاس ( الدقهلية )

مجال_الشركة : مبيعات الهواتف والاجهزة الكهربائية و المنزلية.

الشروط:

• ان يكون خريج جامعي (مؤهل عالي) فقط

• يفضل من لديه خبرة بمجال المبيعات الداخلية (الاجهزة الالكترونية - الهواتف)

• حسن المظهر.

• التقديم للجنسين.

• السن لا يزيد عن 30.

• ان يكون من ساكني المدن_المذكورة فقط.

المميزات :

• 5 ايام عمل - يومين اجازة متغيرة.

• 9 ساعات عمل.

• تامين (حياة - طبي - اجتماعي).

• رواتب مجزية + عمولات على المبيعات.

• فرص قوية للترقي الوظيفي.

• امكانية تقسيط منتجات من الشركة.

- يرجي احضار صورة المؤهل و بطاقة الرقم القومي .

يتم_التواصل عن طريق خدمة الواتساب فقط :

Whats App only @01069097007

MR. Mohamed Ali

==================



3 - تعلن شركة أمان للتمويل متناهي الصغر إحدي شركات راية القابضة - عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة بني_سويف فرع_سمسطا :

١) محاسب

المهام_الوظيفية:

• القيام بجميع أعمال الادارة المالية بالفرع من إعداد القيود المحاسبية

• الخاصة بعمليات التمويل متناهي الصغر ( صرف ، تحصيل ،...... الخ ).

• إعداد التسويات اللازمة والتسجيل على برامج اوركل.

• اعداد التقارير المالية الخاصة بالفرع.

• مراجعة ملفات العملاء قبل الصرف وتحرير عقود ومستندات المديونية والاحتفاظ بها داخل أماكن أمنه بالفرع.

• مراجعة أعمال خزينة العملاء يوميا والاشتراك فى أعمال الجرد اليومى للخزينة وتوريد الفائض النقدى للبنك.

• التعامل مع الهيئات والجهات الحكومية.

• القيام بما يسند إليه من أعمال أخري مماثلة.

المتطلبات_الوظيفية:

• خريج تجارة ( عربي / إنجليزى ) شعبة محاسبة تقدير عام جيد على الأقل .

• خبره من سنه إلى 3 سنوات فى مجال المحاسبة ويفضل من سبق له العمل كمحاسب بأحد مؤسسات التمويل الأصغر.

• الدقة و الامانة المتناهية فى التعامل .

• القدرة على التعامل مع النقدية الواردة والصادرة .

• أجادة الحاسب الالى

• ‏السن لايتجاوز 30

• يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

٢ ) امين_خزينة :

المهام_الوظيفية:

• القيام بجميع أعمال خزينة العملاء من أعمال التحصيل والصرف.

• إعداد كشوف حركة خزينة العملاء واذون توريد النقدية واذون الصرف وأعمال العهدة المستديمة للصرف على المصروفات النثرية الخاصة بالفرع وفقا للقواعد والاجراءات المنظمة.

المتطلبات_الوظيفية:

• خريج تجارة ( عربي / إنجليزى ) شعبة محاسبة تقدير عام جيد على الأقل .

• حديث التخرج أو خبره من سنه إلى 3 سنوات فى مجال المحاسبة

• الدقة والامانة المتناهية فى التعامل .

• القدرة على التعامل مع النقدية الواردة والصادرة .

• أجادة الحاسب الالى .

• يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

السن لايتجاوز 30

يتم_التواصل بارسال السيرة الذاتية مع ذكر (الوظيفة+ المنطقة) علي:

raafat_fawzi@rayacorp.com

Whats App only @01146699196

MR. Raafat Fawzy

==================

4 - تعلن شركة اوبو ايجيبت عن حاجتها لعامل نظافة و بوفيه فى الجيزة-فيصل.

الشروط:

- موقف محدد من التجنيد

- السن من 25 ل 45

- المميزات:

- - عقد ثابت

- تأمين طبي واجتماعي

- 8 ساعات عمل يوميا عدا الجمعة والاجازات الرسمية

لملئ الاستمارة : اضغط هنا

==================

5 - مطلوب عامل مخزن للعمل فى شركة اوبو

المكان : مخزن العبور

الشروط

1- السن من 22 الى 35 .

2- موقف نهائى من التجنيد .

- مسئول عن تنسيق البضائع من الموبيلات بالمخزن.

- تحضير الاوردرات لسيارات الشحن .

- مواعيد العمل من 9:30 صباحا الى 5 مساءا مع امكانية العمل وقت اضافي .

- الجمعة أجازة.

للتقديم برجاء ملء هذه الاستماره : اضغط هنا

==================

6 - شركة اكسيد كول سنتر تطلب للتعين: لمشروعات WE

1- خدمةعملاء كول سنتر

2- دعم فني Technical Support

من سكان القاهرة الكبرى

العمل يجمع بين online and offline

الشروط المشتركة:

- خريجين مؤهل عالي فقط.

- السن ٣٢ حد اقصي.

- مستوى اللغه يبدأ من جيد

- ذكور وناث

- خبرة أو معرفة فقط بالCCNA أو ال +N بالنسبةللمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت-تأجيل-اعفاء)

الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء:من 2700

الدعم الفني: من 3500

- يومين اجازة اسبوعيامتغيرين

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي

- ارباح سنوية وفرص للترقي

- تدريبات

للتقدم لأي وظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا وسوف يتم الاتصال بك:

او التسجيل مباشرا علي منصةتوظيف مصر ولمزيد من الوظائف الاخرى من خلال اللينك الآتي : اضغط هنا

==================



7 - تعلن شركة أمان للتمويل متناهي الصغر إحدي شركات راية القابضة - عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة_القاهرة_الجيزة_القليوبية يوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر 2021

برجاء_ارتداء_الكمامة_اثناء_التواجد_بالفرع

العنوان : حدائق القبة 123 شارع مصر و السودان – عمارة المحروسة – الدور الاول – بجوار البنك الاهلي

من الساعة 10 صباحاً الى 3 عصراً

الوظائف المطلوبة:

1. أخصائي تمويل ( 80% من الوظيفة عمل ميداني )

2. رئيس مجموعة لفروع القاهرة و القليوبية و الجيزة

مكان الفروع:

القاهرة ( شبرا مصر / دار السلام / حلوان / المرج / المطرية / حدائق القبة / مدينة نصر )

الجيزة ( المنيب / فيصل / امبابة / العياط )

القليوبية ( قليوب / شبين القناطر / شبرا الخيمة / بنها / طوخ )

متطلبات الوظائف:

• مؤهل عالي مناسب.

• مهارة عالية في التواصل والتعامل مع الآخرين.

• إلمام كافي بطبيعة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر مع القدرة على تقييم أدائها.

• يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

للتواصل تليفون - واتساب:

استاذة / نورهان : 01029715767

تعلن شركة أمان للتمويل متناهي الصغر إحدي شركات راية القابضة

عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة_قنا

فرع_قفط: للتعيين_من_مناطق :

1- ابنود

2 – كلاحين ابنود

3- عزبة جبريل

4- نجع السويس

5- كلاحين الحاجر

6- العليقات

7- السواحلية

فرع_نقاده للتعيين_من_مناطق :

1- نقاده

2- الزوايده

3- طوخ

4- الشيخ على

الوظائف_المتاحة:

أخصائي_تمويل: (ذكور واناث )

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- توفير المعلومات عن العملاء.

- الاستعلام وجمع البيانات عن العملاء وكذلك إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والموقف السلوكي لأصحابها للتنبؤ بمدي قدرتهم علي سداد الأقساط .

متطلبات_الوظيفة:

- مؤهل عالي فقط

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

- مهارة عالية في التواصل والتعامل مع الآخرين.

- إلمام كافي بطبيعة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

المميزات :

- رواتب مجزية

- تامين ( اجتماعي ، طبي شامل ، حياة )

- الجمعة والسبت اجازة

- فرص للترقي الوظيفي

يتم_التواصل بارسال السيرة الذاتية مع ذكر (الوظيفة+ المنطقة) في خانة الموضوع علي:

mostafa_tageldein@rayacorp.com

Whats App only @01121383335

MR. Mostafa Tag

==================

8- شركة اوبو مصر تطلب مراجع مالي

OPPO Egypt is Hiring a Financial Auditor

Location: Nasr City, Cairo

Main Job Duties:

-Review sales and returns.

-Procurement Review.

-Review daily expenses.

-Review and reconcile monthly restrictions (JOURNALS) or if there -any modification on it

-Make necessary adjustments and restrictions (JOURNALS)

-Audit quarterly financial statements.

-Audit the inventory for cash & stock control and its moments

-Participate in the final audit process for preparing the Financial statements with the CPA.

-Audit the process of cost control .

-Audit tax returns and its payment & tax inceptions with all types and the law compliance and it's amendments.

• Job Requirements

- Bachelor's degree of Commerce with grade Good.

- 3+ years of Experience

- Age:30 Max

- Proficiency in various computer programs related to accounting

- Very good verbal and written communication skills in English is a must

- Be proactive, reliable, responsible for teamwork spirit.

• If you're interested please send your updated CV to

"hr@oppo-aed-eg.com" and mentioned "Financial Auditor" in the email subject.

==================

9 - شركة اوبو ايجيبت تطلب اخصائي توظيف موارد بشرية

OPPO Egypt is hiring " HR Recruitment specialist "

Location: Nasr City

Job Duties:

-Preparing recruitment materials and posting jobs to appropriate channels.

-Sourcing and recruiting candidates by using databases, social media etc.

-Screening candidates resumes and job applications

-Conducting interviews using various reliable recruiting and selection tools/methods to filter candidates within schedule.

Requirements:

- Max age: 26

- 1 year experience at least or HR certification course.

- Excellent English.

- Capable of handling multiple tasks.

- Ability to deal with different cultures and personalities.

If you are interested ,send ur your updated CV to "hr@oppo-aed-eg.com"

- & Mention (HR Recruitment specialist) in the mail subject.

==================

10 - تعلن شركة أمان للتمويل متناهي الصغر إحدي شركات راية القابضة - عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة_كفرالشيخ يوم الاربعاء الموافق 08 سبتمبر 2021 م

لفروع: ( دسوق - فوه - سيدي_سالم - سيدي_غازي - كفر_الشيخ )

عنوان_المقابلات :

كفر_الشيخ: سيدي_سالم تقاطع ش التفتيش مع ش المدارس - شركة امان بالدور الثالث - عمارة الحاج صبري جالو بجوار موقف دسوق .

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- الاستعلام وجمع البيانات و إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي و السلوكي للعميل .

* متطلبات_الوظيفة:

- مؤهل عالي_فقط - خريجين فقط.

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (كل الفروع)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

3) مدير_فرع: (دسوق - سيدي_غازي)

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 10سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كمدير فرع.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

* برجاء إحضار السيرة_الذاتية وصورة من المؤهل الدراسي و البطاقة الشخصية

للاستفسار: التواصل واتس_اب :

MR. Islam Magdy - 01091032558

==================

11- شركة اوبو ايجيبت تطلب مدير فرع

store manager is currently needed

Employer:OPPO Egypt

Department: OPPO stores

Location:- Shbien Elkoom

Job Description

* Responsible for the day-to-day management of the store, the management and guidance of the Sales Representatives, the rules and regulations, and all store-related training, along with the implementation of the manager's marketing strategies.

* The follow-up to promote the manager's daily work management plan, implement, organize, arrange, and manage the overall operation of the store (organize the progress of the day, week, and month to achieve follow-up goals), lead the sales team to complete the sales task

* Complete the company's sales indicators, analyze the sales and inventory of the products on a regular basis, and propose suggestions and improvement actions.

* Leading the sales technics of the store, collect and analyze the Data of competitors

* Actively assist the manager's promotional activities, and suggest the store promotion plan for the situation and needs of the store.

* Daily sales training for the sales representatives, training and evaluating of Sales representative

* Responsible for store staff, mobile phones, orders, sales, inventory, equipment, cash, finance, security, etc.

* Handling and solving difficult problems, customer objections, disputes, after-sales services, etc. that the sales representative cannot solve.

* Responsible for the store image and display management, and resolutely maintain brand image and brand atmosphere

* Daily communication with mall management staff

* Supervise on safety and cleaning of the various equipment, tools, and places.

Job Requirements

* Bachelor degree

* Experience: 3+ years at least as a Store Manager

* Excellent presentation and communication skills

* Excellent leadership skills

* a Very good command of English

* MS Office skills

* Males only(Max Age: 38)

If you are interested send your updated CV to Oppohr21@gmail.com

And mention the job title and location

(Store manager / Shbien elkoom)

at the email subject.

==================

12 - شركة جولدن بيلد العقارية تطوير #عقاري

( مشروعات بالشيخ زايد وكمبوند كنارية وجراند هايتس)

تطلب للتعين:

1- مبيعات عقارات

(خبرة من سنة في بيع العقارات – مؤهل عالي خريجين – ذكورواناث – يمتلك سيارة)

2- اوفيس بوي

(خبرة سنة – مؤهل متوسط – من سكان محافظة الجيزة)

مكان العمل : الشيخ زايد

المميزات:

- المرتب: من 3500 الى 4000 + العمولة

الاوفيس بوي حسب الخبرة

- 8 ساعات عمل

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

او التسجيل مباشرا علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

==================

13- شركة راية تطلب خدمة عملاء

Raya Customer Experience (RCX) is looking for:

- Customer Service Agents (Call Center)

(English & French Accounts)

Location: Maddi (English) – October (French)

Requirements:

- Graduates Only

- Male & Female

- Maximum age 33

- From very good to excellent in English

- From very good to excellent in French for (Frenchaccount)

Benefits:

- Salary: from 4500 to 6000 according to account

- Two days off

- 8 work hours

- Transportation (October)

- A chance to promote after 9 months

- Sale from Raya shops

To apply please fill in this link and we will call you:

click here

او التسجيل مباشرا علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

==================

14 - شركة اوبو ايجيبت تطلب فني اصلاح هواتف

OPPO Egypt now is hiring

Mobile Repair Technician For our new SCs in #Damietta

Job Description

* Dealing with all problems either Software or Hardware.

* Check all device problems and fix the device in a short time with high quality according to company policy and procedure.

* Register all fixing process on the system/document.

* Making full test to the devices after fixing.

* Diagnostics and repairing any faults found, Make an analysis of all problems and send it to the quality team.

Job Requirements

--High follow up and organizational skills

--Ability to effectively interpret body language Ability to work under pressure

--Very good command of Arabic and English (written, orally)

--Very good computer skills (esp. MS Office applications)

--Very good communication (orally and written), interpersonal, and --teamwork skills

--Have a great knowledge of communication

Send your updated CV to hr@oppo-aed-eg.com

mention ( Mobile Repair Technician Damietta ) at the mail subject