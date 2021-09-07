«حيتان الفيوم» وحيتان المفكر والمترجم الراحل إسماعيل مظهر

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الاكتشاف الأخير لحوت برمائى فى الفيوم، عمره ملايين السنين، أعاد للذاكرة كتاب الحيتان الذى صدر لأول مرة فى ١٩٤٩: «بحث علمى معجمى يتضمن تاريخ الحيتان الطبيعى، إحدى قبائل الثدييات، مع أسمائها الاصطلاحية...»، حسبما جاء فى صدر الكتاب الذى ألفه ووضع مصطلحاته العربية واستخرج أصوله الأعجمية المفكر الراحل إسماعيل مظهر (توفى ١٩٦٢).

وقد أعاد نشره والتقديم له الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم الهوارى، فى سنة ٢٠١٢م عن دار «عين للدراسات والبحوث»، وقد عمل الهوارى ويعمل الآن مع حفيد إسماعيل مظهر، المهندس إسماعيل جلال مظهر، على جمع ونشر مقالات مظهر فى العديد من الصحف والدوريات المصرية والعربية، ونُشر أول كتاب منها والباقى تحت الإعداد.

يقول مظهر فى فاتحة كتابه «الحيتان»: «شُغلت بتصنيف الحيوانات العليا منذ زمن بعيد، يرجع إلى العهد الذى بدأت أترجم فيه كتاب (أصل الأنواع). وزاد شغفى بهذا العلم على كر الأيام، إذ آنست أنى كلما استعمقت فيه زدت علمًا بحياة الحيوان، فاتسعت أمامى آفاق الحياة وتشعبت نواحيها، غير أنى رأيت بعد قليل أن العكوف على درس طبقة بعينها من عالم الأحياء أجدى وأثمر، فاخترت (الثدييات) مجالًا لدرسى، ومضيت أتنقل فى درس هذا العالم العظيم جاهدًا فى وضع أسماء اصطلاحية عربية لقبائله وفصائله وأجناسه وأنواعه، فاستغلق علىّ باب ذلك البحث حينًا، ومازلت أعالجه حتى لَاَن وسَلس قياده...».

استنفد هذا الجهد أكثر من ثلاثين سنة من حياة المؤلف، وقد وهب ذلك كله لأبناء العروبة أملًا فى أن يستفيدوا ويواصلوا.

غلاف كتاب «الحيتان»

يقول الكتاب: عندما بدأ لينايوس وكوفييه ودى كاندول وبافون يعملون فى تصنيف عالم الحياة متعاقبين، لم يعرف واحد منهم ما هى الثمرة التى سوف تُجنى من عمله هذا. ولما سُئل فاراداى عن أوليات عمله فى الكهرباء «ما فائدتها»؟ أجاب: «لا أدرى»، ولكن ما فائدة الطفل عند ولادته؟ لكن من الغرائب أن هذه البحوث أثمرت ثمرة قريبة غير متوقعة. فقد أسلمت مفكرًا وباحثًا وناقدًا أدبيًا ومترجمًا، هو مظهر، إلى الدرس العميق لآراء فى تصنيف الرئيسات، وهى القبيلة العليا من الثدييات، فكتب مذكرات فيها وأرسلها إلى رجل عالمى، عُرف ببحوثه المستفيضة فى نشوء الإنسان وتاريخ تطوره، هو سير «أرثر كيت» فقرأها وكتب إلى مظهر كتابًا فى ٢١ من نوفمبر سنة ١٩٣٤ بخط يده بدأه بهذه العبارة، وكفى بها ثمنًا:

«عزيزى دكتور مظهر، أدعوك بلقب دكتور، لأنه ينبغى أن تكون واحدًا إذا لم تكنه بعد».

ويقول مظهر تحت عنوان «تصدير»: ليس فى عالم العلم من شىء هو أجدر بالدرس من «الحياة». وقديمًا قيل: «اعرف نفسك. وما يُعرِّفك بنفسِك من شيء إلا درسك الحياة فى غيرك من الأحياء».

والحيتان من أعجب صور الحياة. فهى ثدييات بحرية وبعضها نهرى، تتنفس برئاتها وتلد وتُرضع صغارها فى الماء، ومنها ما يقرب من مائة قدم طولاً، ومنها ما لا يتجاوز أربعة أقدام. منها الهادئ الوديع وإن ضخم، ومنها المفترس السفاح وإن صغر حجمه.

وهذا الكتاب يوقفك على حياتها الطبيعية، وبه معاجم مختلفة الأغراض، تعتز بها العربية معلنة أنها لا تعجز عن مجاراة اللغات الأخرى فى التعبير العلمى، فدرسه توسيع لأفقين عظيمين: أفق الحياة، وأفق العربية، التى تشمخ اليوم بأنها جارت لغات الأرض إن لم تكن قد فاقتها فى التعبير عن أغراض الحياة العلمية.

هذا وينقسم الكتاب إلى أربعة فصول، هى: الفقاريات ومميزاتها العامة، الثدييات.. تطورها وتصنيف قبائلها، الحيتان ووصف طبقاتها وطبائعها، وأخيرًا معجم الحيتان. هل يستطيع أى من أدبائنا ومفكرينا أن يتصدى لعمل مثل هذا اليوم؟ لا يرد إلى الذاكرة سوى محاولة صنع الله إبراهيم الكتابة عن الكائنات البحرية منذ سنوات، على اختلاف منهجه عن إسماعيل مظهر، فالأخير معنى بالانضباط العلمى، والأول معنى بالمدهش والغامض، وكتابات محمد المخزنجى الساحرة، والتى يلتقى فيها العلم والخيال بطريقة مثيرة فى سلاستها واتساقها، ورغم دقته العلمية إلا أنه لم يقصد العلم لذاته كما فى كتاب مظهر، ولكن غاية المخزنجى كانت دومًا إظهار المشترك بين الكائنات على كوكبنا.