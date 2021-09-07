«ميريت الثقافية» تناقش موضوع «الدراسة النفسية للأدب.. عن مصطفى سويف وتلاميذه»

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صدر عدد سبتمبر من مجلة «ميريت الثقافية» الشهرية التى تصدر عن دار ميريت للنشر بصيغة pdf لمديرها العام الناشر محمد هاشم، ورئيس التحرير الشاعر سمير درويش. وجاء الملف الرئيسى فى هذا العدد تحت عنوان «الدراسة النفسية للأدب.. عن مصطفى سويف وتلاميذه»، متضمنًا خمسة مقالات للدكتور أحمد يوسف على، والدكتور بهاء الدين محمد مزيد، والدكتور أبو اليزيد الشرقاوى، والدكتور ماهر عبد المحسن، وقراءة فى إبداعية حسن المودن وشاكرعبد الحميد للباحثة رشا الفوال، كما تضمن ملف «حول العالم» ترجمتين حول موضوع «الدراسة النفسية للأدب»، لكل من لمى الحسنية (من سوريا) وطارق فراج.

وفى مقاله الافتتاحى كتب رئيس التحرير حول الموضوع نفسه بعنوان «علم نفس الإبداع.. من مصطفى سويف إلى شاكر عبد الحميد»، ومما جاء فيه: «اجتهادات مصطفى سويف غير معروفة لدى الأجيال الجديدة من النقَّاد والباحثين والأدباء والشعراء، بل لدى كثيرين من الأكاديميين، ويرجع ذلك لسببين: أن ثمة انقطاعًا بين أجيال النقاد الذين يكتبون باللغة العربية غيَّب إنجاز كثيرين، والثانى أن اتصال كثيرين من الدارسين الجُدد بما يُنتَج فى النظرية الأدبية الغربية وأساتذتها، جعلهم لا يلتفتون كثيرًا لأساتذتهم الذين يكتبون باللغة العربية».

وتضمن ملف «رؤى نقدية» ضمن باب «إبداع ومبدعون» 6 مقالاتٍ للدكتور عوض الغبارى، والدكتورمحمد سليم شوشة والباحث والشاعرحسنى التهامى، والدكتور رشيد وديجى (المغرب) والدكتورة نادية هناوى (من العراق)، ونصر الدين شردال (من المغرب).

وضم باب «الشعر» عشر قصائد للشعراء حسن طلب، جمال الموساوى (من المغرب)، أحمد نناوى، خالد حسَّان، خلود الفلاح (من ليبيا)، عبد الوهاب الشيخ، علاء زريفة (من سوريا)، محمد العامرى (من الأردن)، رهف نصر، ومحمد البديوى. وتضمن ملف «القصة» سبع قصص للكتاب: حسن حميد (من فلسطين)، اعتدال عثمان، حمدى عبد الرحيم، عمرو العادلى، صابر رشدى، ومحمود الرحبى (من سلطنة عمان).

وناقش ملف «نون النسوة» رواية «كوتسيكا» لغادة العبسى، وتضمن أربعة مقالات: للدكتورة نهلة راحيل، والدكتورأحمد الظفيرى (من العراق)، والدكتورمحمد ونان جاسم (من العراق)، والباحث الطيب خالدى (من الجزائر)، بالإضافة إلى قصة جديدة بعنوان «وعد ساكسونيا» لغادة العبسى.

وتضمن باب «تجديد الخطاب» مقالين: لمحمد داود، وعصام الزهيرى. أما باب «ثقافات وفنون» فقد تضمن حوارًا أجراه رئيس التحرير مع الروائى حمدى أبو جليل. وفى باب «تاريخ» نشرت المجلة مقال الدكتورعلى عفيفى على غازى عن «مينا وتوحيد القطرين»، وفى باب تحقيق نشرت التحقيق الذى أعدته الصحفية والقاصة آية ياسر للإجابة عن السؤال القديم الجديد: كيف ناقش الأدب الصهيونى القضية الفلسطينية؟.

وتحدث فيه الدكتور حاتم الجوهرى، والدكتورتان ناهد ونهلة راحيل، والسيد نجم، والشاعر والأكاديمى الجزائرى فيصل الأحمر. وفى باب رأى نشرت المجلة مقالا الدكتور محمد كزُّو (من المغرب) بعنوان «فلسفة اللامبالاة فنُّ الاستفادة من المعاناة»، وفى باب كتب نشرت مقال الدكتور أصيل الشّابى (من التونس) بعنوان «الكلمات والأشياء فى ديوان يكتب فى دفتره» للشاعرالمصرى محمد الشحات، وأخيرًا فى باب «موسيقى» مقال محب جميل بعنوان »عباس البليدى.. عاشق التراث الأصيل«.

و(كهدية) صدر مع العدد ديوان »تدريبات يومية» للشاعر محمد السيد إسماعيل، ولوحة الغلاف والرسوم الداخلية المصاحبة لمواد باب إبداع ومبدعون للفنان السورى سعد يكن، والرسوم المصاحبة لمواد باب نون النسوة للفنانة المصرية أحلام فكرى، والصور الفوتوغرافية فى بدايات الأبواب وفى ظهر الغلاف للفوتوغرافى المصرى هيثم سمير.

يذكر أن هيئة تحرير مجلة ميريت الثقافية تتكون من: سمير درويش رئيس التحرير، عادل سميح نائب رئيس التحرير، سارة الإسكافى مدير التحرير، الماكيت الرئيسى إهداء من الفنان أحمد اللباد، والمنفذ الفنى إسلام يونس. ورابط التصفح الإلكترونى الخاص بها هو:

https://online.flipbuilder.com/mtnlp/fbwu/