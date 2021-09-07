هناء على تكتب: «قصيدتان» (شعر)

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نظام آخر للغياب
بوضع مائل
تستقيم أنوثتى على حافة الموت
فأنا لا أكتفى بثلاث قبلات
تصطدم بأذنى عبر الهاتف
أو بأنين الرغبات
حين تخلع جلد كلماتك
وتصل إلىّ
إلى حد ما
سوف تهتز الأحلام بين مقابر يأسى
وابتسامتك
هنا لا يوجد غطاء للخطايا
لا توجد معجزات صناعية
كى يحترق الوقت بين أناملى
الأرض هنا تنبت أشجارا للشهوة الخضراء
والصمت يطفو فوق أنهار ارتعاشاتى
فلتكن عاريا
الآن أريدك أن تضع نظاما آخر للغياب:
أن تغلق الأبواب عند بزوغ الشمس
وتفترش الفوضى فوق الأرصفة
عليك أن ترضع الأيام من نزيف أوجاعنا
أن تطل من شرفة الغيوب
بقليل من الأنفاس عبر زجاج أحزاننا
وقتها
سأنام حين ينتقض الفراغ
بين أركان غرفتى
لأبقى على قيد الحياة.
ممرات العشق الضيقة
علىَّ أن أذبح قصيدة
كى تسيل الدماء
وتتحرر تلك الكلمات الحبلى بأفكارى
الوقت يتجول بغرفتى حافيا
والأحلام تلعق بذور النشوة من فوق فراشى
وأنا هنا أخربش بأظافرى حوائط رغبتك الملساء
أنحت ُ بأنفاسى تلك القبلات فوق جسدك
فاقترب
اقترب كى تنثر بذور العشق الخضراء
فى خصبِ أنوثتى
دع الرغبات تغطى عوراتنا
حين تتكاثر الارتعاشات فوق أرصفة اللذة
واترك أناملك تزحف بممرات العشق الضيقة
دع أقدام النسيان تدهس أفكارنا المحنطة
بملح الصدمات
حتى يكتمل الموت.