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وسط إقبال كبير.. "صحة حائل" تختتم حملة التبرع بالدم

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تم خلالها جمع 54 وحدة دم من مختلف الفصائل

وسط إقبال كبير..

اختتمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك الدم، مساء اليوم الثلاثاء؛ حملة التبرع بالدم والتي أُقيمت في مقر نادي الطائي لمدة يوم واحد باستخدام وحدة التبرع بالدم المتنقلة، حيث حظيت الحملة بإقبال جيد، وتم خلالها جمع 54 وحدة دم من مختلف الفصائل.

يُذكر أن بنك الدم المركزي بصحة حائل يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، كما حصل البنك على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م؛ وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة، وقام بتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.

وسط إقبال كبير..

وسط إقبال كبير..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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