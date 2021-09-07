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تهزم عمان بهدف الشهري

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السعودية تهزم عمان بهدف الشهري تهزم عمان بهدف الشهري

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تمكن منتخب من الفوز على مضيفه عمان بهدف دون رد، في إطار مباريات دور المجموعات من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 2022.

وظهر أصحاب الأرض بشكل دفاعي خلال معظم اوقات المباراة مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي لم تسفر عن جديد فيما قدم الضيوف محاولات هجومية مستمرة وهدف في الدقيقة 42 بأقدام اللاعب صالح الشهري.

وبهذا الفوز تحتل السعودية وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن أستراليا صاحبة الصدارة.

المصرى اليوم

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