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صدمة لجماهير فشل صفقة عبدالله السعيد بسبب تصريح «لبيب» ومكاملة «عيد»

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صدمة لجماهير الزمالك فشل صفقة عبدالله السعيد بسبب تصريح «لبيب» ومكاملة «عيد» صدمة لجماهير فشل صفقة عبدالله السعيد بسبب تصريح «لبيب» ومكاملة «عيد»

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اصيبت جماهير نادي واللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال النادي بصدمة ومفاجأة حزينة بعد فشل صفقة انتقال عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز لصفوف القلعة البيضاء فيما أطلق عليها الجميع صفقة القرن بين الناديين خصوصا وأن السعيد هو الصفقة الأهم والأفضل لجماهير الزمالك خلال الموسم الجديد بجانب نبيل عماد دونجا .

ورصدت المصري اليوم كواليس فشل صفقة انتقال عبدالله السعيد لصفوف الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية حيث أكد مصدر مطلع ان التصريحات التليفزيونية التي أدلي بها حسين لبيب رئيس لجنة الزمالك في احدي البرامج التليفزيونية واعلانه توصله لاتفاق مع عبدالله السعيد واقتراب اللاعب من الانضمام للزمالك هو احد اهم اسباب فشل الصفقة بعد استياء ادارة النادي في الإمارات والادارة التنفيذية في القاهرة من هذه التصريحات التي وصفها بيراميدز بغير المسؤولة.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك: ان حسين لبيب رئيس اللجنة حاول تدارك هذا الخطأ مع ادارة بيراميدز وقال بالاتصال بممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز وطلبه منه الاجتماع معه للتفاوض حول صفقة عبدالله السعيد إلا ان ممدوح عيد ابلغه انه متواجد خارج القاهرة وتحديدا في الإمارات لمناقشة بعض الامرو الخاصة بالفريق استعداا للبطولة الافريقية والموسم الجديد.

واضاف المصدر ان ادارة بيراميدز ابلغت حسين لبيب ان المقابل المادي المطلوب للتفاوض حول بيع عبدالله السعيد هو 5 مليون دولار الأمر الذي اجبر ادارة الزمالك ابلاغ الجهاز الفني وادارة الكرة بغلق ملف عبدالله السعيد نهائيا في ظل الأزمة المالية التي يعاين منها الزمالك حاليا .

المصرى اليوم

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