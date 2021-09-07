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موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى كأس السوبر المصري 2021

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موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى كأس السوبر المصري 2021 موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى كأس السوبر المصري 2021

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الأهلي المصري يخوض لقاء هاما ومرتقبا أمام نظيره طلائع الجيش على لقب السوبر المصري يوم 21 من الشهر الجاري، بعد فترة توقف ما يقرب من أسبوعين عقب انتهاء الجولتين لمنتخب الوطني في تصفيات قطر 2022.

يحاول الأهلي الفوز بهذه البطولة تعويضا لفقدان لقب الدوري الذي توج به الموسم المنصرم 2020 – 2021، للمرة الثالثة عشر في تاريخه الطويل بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر، برئاسة أحمد مجاهد استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي، فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر .

المصرى اليوم

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