كارتيرون يقرر خوض 3 وديات مبدئيًا فى معسكر برج العرب

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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على خوض 3 مباريات ودية بشكل مبدئي خلال معسكر الفريق المقرر اقامته 14 سبتمبر الجاري في مدينة برج العرب استعدادا للموسم الجديد، ومواجهات كأس مصر.
وقرر كارتيرون ان يخوض الفريق 3 مباريات ودية مبدئيا خلال معسكر برج العرب، مع إمكانية زيادتها وفقا لمواعيد بداية الموسم الجديد، وكذلك وفقا للحالة الفنية والبدنية للاعبين ومدي استجابتهم داخل المعسكر.
ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم ٢ أكتوبر المقبل.