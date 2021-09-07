كارتيرون يقرر خوض 3 وديات مبدئيًا فى معسكر برج العرب

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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على خوض 3 مباريات ودية بشكل مبدئي خلال معسكر الفريق المقرر اقامته 14 سبتمبر الجاري في مدينة برج العرب استعدادا للموسم الجديد، ومواجهات كأس مصر.

وقرر كارتيرون ان يخوض الفريق 3 مباريات ودية مبدئيا خلال معسكر برج العرب، مع إمكانية زيادتها وفقا لمواعيد بداية الموسم الجديد، وكذلك وفقا للحالة الفنية والبدنية للاعبين ومدي استجابتهم داخل المعسكر.