استشاري: تحويل المسار من العمليات العلاجية لمرض السكر

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل المسار تعتبر من العمليات العلاجية لمرض السكر، خاصة وأنها تقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبة 70%.

وتابع «صبري»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن عملية تحويل المسار مناسبة لمن يعاني من ارتجاع في المريء أو مشاكل في المعدة، مشددًا على ضرورة اختيار العملية المناسبة لمريض السمنة لتحسين حياته، وعدم حدوث مشاكل.

وأضاف أن ارتجاع المريء من الأشياء الخطيرة جدًا، وفي حال إجراء عملية عكسية فقد يحدث أورام في المريء، معقبًا: «أنا أسف اللي أنا بقول ده، بس ده واقع».