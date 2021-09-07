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مباراة الجزائر (0) ضد بوركينا فاسو (0) مباشر الأن كاملة بدون تقطيع في تصفيات

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مباراة الجزائر (0) ضد بوركينا فاسو (0) مباشر الأن كاملة بدون تقطيع في تصفيات كأس العالم مباراة الجزائر (0) ضد بوركينا فاسو (0) مباشر الأن كاملة بدون تقطيع في تصفيات

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منتخب الجزائر يخوض مباراة هامة وقوية أمام نظيره بوركينا فاسو الثلاثاء 7- 9 -2021، ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات قطر 2022.

مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو اضغط هنا

قال جمال بلماضي مدرب الجزائر إن منتخب بلاده سيحاول تحقيق الفوز «كما اعتاد» عندما يواجه بوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم يوم الثلاثاء.

ووصلت بعثة الجزائر إلى مدينة مراكش المغربية لخوض منافسات الجولة الثانية من التصفيات، وبعد الفوز يوم الخميس الماضي 8- 0 على جيبوتي في الجولة الأولى.

وقال بلماضي لوسائل الإعلام قبل السفر مباشرة «ستكون مباراة من المستوى العالي. نسعى للفوز بها كما اعتدنا. فقط ما يقلقنا هناك عامل درجة الحرارة المرتفع بمراكش مقارنة بالجزائر، حيث تدربنا في سيدي موسى بشكل جيد ونأمل أن نتأقلم سريعا مع المناخ».

وأضاف «المواجهة ستكون أمام منتخب كبير يعد من بين المرشحين للتأهل إلى كأس العالم». وبدأت بوركينا فاسو مشوارها في التصفيات ضمن المجموعة الأولى بالفوز 2- 0 على النيجر يوم الخميس الماضي. وتعيش الجزائر بطلة أفريقيا حالة من التألق مع بلماضي، وتعد من أبرز المرشحين للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

المصرى اليوم

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