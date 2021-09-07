عبد القادر يكشف كواليس لقائه مع موسيماني في مباراة الأهلي وسموحة

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اكد أحمد حمدي عبدالقادر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أحمد سامي، المدير الفني للنادي الأهلي، كان له دورًا كبيرًا في تطور مستواه الفني.

وقال أحمد عبدالقادر في تصريحات تلفزيونية :«أحمد سامي المدير الفني لسموحه مدرب جيد ورائع جداً ونجح في منحي فرصة كبيرة وكان له دور كبير في تقديم مستوي جيد ورائع في الفترة الماضية».

وكشف احمد عبدالقادر عن كواليس لقائه مع بيتسو موسيماني المدير الفني خلال مباراة الأهلي وسموحه، وقال أن البعض تحدث عن أن اللقطة كانت قبل المباراة ولكن الحقيقة أنها كانت بعد المباراة.

وأضاف:«موسمياني جاء إلى غرفة سموحه وطلب الأذن من أحمد سامي بالحديث معي لمدة اربع دقائق ..حاول تجفيزي وقال لي أنه سيعود للاهلي بنهاية الموسم الحالي».

وأوضح:«تحدث معي في بعض الأمور الفنية حتي أركز عليها في المباريات المتبقية بالدوري لاطور من مستوايا».