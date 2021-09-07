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تنزاينا تحصل على ركلة جزاء في أول خمس ثوان بتصفيات ..

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تنزاينا تحصل على ركلة جزاء في أول خمس ثوان بتصفيات كأس العالم ..فيديو تنزاينا تحصل على ركلة جزاء في أول خمس ثوان بتصفيات ..

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حصلت تنزانيا على واحدة من أسرع ركلات الجزاء في تاريخ كرة القدم الدولية بعد مرور خمس ثوان من البداية في مباراة بتصفيات أمام مدغشقر اليوم الثلاثاء.

واحتسب الحكم الأوغندي ماشود سالي ركلة الجزاء بعدما أرسلت تنزانيا كرة طويلة نحو المهاجم سايمون مسوفا قبل أن يتعرض لخطأ من ميلفن أدريان حارس مدغشقر الذي يلعب في الدرجة الرابعة بفرنسا.

وسجل القائد إراستو نيوني الركلة بنجاح، وفازت تنزانيا 3-2 وتصدرت المجموعة العاشرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ولا يوجد سجل رسمي حول أسرع ركلة جزاء في تاريخ كرة القدم، لكن سبق احتساب ركلة جزاء للجبل الأسود بعد عشر ثوان من البداية خلال مباراة ودية أمام غانا في 2014 وجاء منها هدف اللقاء الوحيد.

المصرى اليوم

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