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مأساة خادمة بالبساتين.. سقطت من الطابق الخامس بعد اتهامها بسرقة 300 جنيه

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مأساة خادمة بالبساتين.. سقطت من الطابق الخامس بعد اتهامها بسرقة 300 جنيه مأساة خادمة بالبساتين.. سقطت من الطابق الخامس بعد اتهامها بسرقة 300 جنيه

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لقيت خادمة بمنطقة البساتين مصرعها، بعدما سقطت من الطابق الخامس، واتهم أهلها الأسرة التي تعمل لديها بتعذيبها وإجبارها على إلقاء نفسها من أعلى بعد اتهامها بسرقة مبلغ مالي.

تم تحرير محضر، وتباشر النيابة العامة التحقيقات، والتي قررت تشريح الجثة لكشف غموض الحادث.

كان قسم شرطة البساتين قد تلقى بلاغا من أسرة فتاة تعمل خادمة بسقوط ابنتهم من الطابق الخامس ولفظت أنفاسها بعد وصولها إلى المستشفى، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن المجني عليها تدعى «. م» في العقد الثالث من العمر وأنها سقطت من شرفة الشقة التي تعمل بها كخادمة.

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وكشفت التحقيقات أن الفتاة المجني عليها تعرضت لإصابات بالغة، وبسؤال والدها اتهم الأسرة التي تعمل لديها ابنتهم بارتكاب الواقعة، وقال: "عذبوا ابنتي بسبب فقدان مبلغ مالي 300 جنيه، واتهموها بسرقته وتعدوا عليها بالضرب والتعذيب حتي سقطت من الطابق الخامس".

انتدبت النيابة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمجني عليها، لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت الأجهزة الأمنية باستكال التحريات في الحادث وملابساته.

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المصرى اليوم

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