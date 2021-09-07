أخبار عاجلة

نادي سيدات الشارقة يحصد لقب "بطل الصحة" "Wellness Champion" للسنة الثانية على التوالي ويستعد للمشاركة في الحدث العالمي "عطلة نهاية الأسبوع العالمية للصحة" “World Wellness Weekend” -
"طالبان" تنفي انتهاك حقوق الإنسان في بنجشير .. وماذا عن قتل المدنيين؟ -
ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 20% خلال أغسطس -
"الغذاء والدواء" تحذر من هذا النوع من "المياه".. خطر عنوانه "برومات" -
دهسه بسيارته.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل آخر بالجوف -
"وصلت رسائل لا تحبذ الحضور".. الرئيس الفلسطيني لن يحضر اجتماعات الأمم المتحدة -
"أمن الطرق" ينبه لرياح وأتربة على طرق الحناكية والعلا والمدينة وخيبر -
9 ملايين ريال لاستكمال تقاطع الطريق الدائري الرابع بمكة -
"ساما" يحصل على جائزة أفضل بنك مركزي نظير جهوده المتميزة في المالية الإسلامية -
ناقلة النفط الإيرانية تفرغ حمولتها في سوريا تمهيداً لنقلها إلى لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير التنمية المحلية: 3 مليارات جنيه تكلفة المنظومة الجديدة للنظافة في القاهرة

Print
وزير التنمية المحلية: 3 مليارات جنيه تكلفة المنظومة الجديدة للنظافة في القاهرة وزير التنمية المحلية: 3 مليارات جنيه تكلفة المنظومة الجديدة للنظافة في القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن منظومة النظافة في القاهرة سواء من جمع أو التخلص الآمن أو النقل تتكلف أكثر من 3 مليارات جنيه سنويا، موزعة بين الشركات والعمال والمعدات المستخدمة بالمنظومة.

وأضاف شعراوي، خلال جولته لتفقد سير منظومة المخلفات الجديدة الثلاثاء، أن حجم العمالة المشاركة في المنظومة 15 ألف وظيفة بين ملاحظ وعامل ووظائف مختلفة بالمنظومة، مشيرا إلى أن نصفهم من القطاع غير الرسمي.

وأوضح شعراوي: «على المواطنين العمل على إنجاح المنظومة الجديدة عبر مسارين، الأول الالتزام بمواعيد الجمع وعدم إلقاء القمامة في الشوارع، والثاني العمل كمراقب مع على تطبيق هذه المنظومة، والإبلاغ الفوري عن أي قصور موجود في أي حي أو منقطة خاصة مع توافر وسائل تقديم الشكاوى وتعددها».

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة والأوقاف والكنيسة لنشر الوعى بأهمية النظافة والحفاظ على نظافة الشارع وعدم إلقاء القمامة بالشوارع وتخصيص حصص ومحاضرات بالمدارس والجامعات عن النظافة وخطب ودروس وندوات توعية بالنوادى ومراكز الشباب والمساجد والكنائس.

وأكد شعراوى أن الدولة وفرت كل الدعم لشركتى النظافة بالقاهرة وننتظر تغيرا جذرا في مستوى النظافة بالعاصمة ونريد التنافس بين الهيئة والشركتين في مستوى الأداء، وشدد على ضرورة التعاون الكامل من رؤساء الأحياء بالقاهرة ونواب المحافظ مع الشركتين والهيئة للعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح المنظومة وتذليل أي عقبات على أرض الواقع.

وأضاف الوزير أن هناك آليات جديدة للرقابة والمتابعة للمنظومة الجديدة بالقاهرة من الوزارة وبعض الشركات المتخصصة والمحافظة، وشدد شعراوى على أهمية دور وسائل الإعلام بكافة أنواعها عليها دور مهم لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة الشوارع ومساعدة الدولة لانجاح المنظومة الجديدة .

وأشار شعراوى إلى أهمية المشاركة المجتمعية ودور الشباب ومنظمات المجتمع المدنى ضروري ومطلوب في جميع المحافظات والوزارة ستقدم كل الدعم المطلوب لإنجاحها، مشيراً إلى أن الشركات الجديدة ستعمل عبر 3 ورديات لنظافة الشوارع والجمع السكنى للقمامة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الحكومة تريد تغيير وجه القاهرة خاصة في ظل المشروعات القومية الجديدة وعلى رأسها القاهرة الخديوية والتاريخية وحدائق الفسطاط والمتاحف وغيرها باعتبار القاهرة وجهة أمام العالم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«حقوق إنسان النواب»:مصر حققت طفرة كبيرة فى الملف الحقوقي خلال السنوات الأخيرة

«حقوق إنسان النواب»:مصر حققت طفرة كبيرة فى الملف الحقوقي خلال السنوات الأخيرة

نائبة بـ «المصري الديمقراطي»: الإطار العام للإستراتيجية الوطنية مقبول ونطالب بدور أكبر للأحزاب والمجتمع المدني

نائبة بـ «المصري الديمقراطي»: الإطار العام للإستراتيجية الوطنية مقبول ونطالب بدور أكبر للأحزاب والمجتمع المدني

رئيس «الغد»: مشروع حياة كريمة يساوى بين المصريين فى الخدمات

رئيس «الغد»: مشروع حياة كريمة يساوى بين المصريين فى الخدمات

عزمي غومة ينتقل رسميا الى فريق فاركو المصري

عزمي غومة ينتقل رسميا الى فريق فاركو المصري