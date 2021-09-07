وزير التنمية المحلية: 3 مليارات جنيه تكلفة المنظومة الجديدة للنظافة في القاهرة

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كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن منظومة النظافة في القاهرة سواء من جمع أو التخلص الآمن أو النقل تتكلف أكثر من 3 مليارات جنيه سنويا، موزعة بين الشركات والعمال والمعدات المستخدمة بالمنظومة.

وأضاف شعراوي، خلال جولته لتفقد سير منظومة المخلفات الجديدة الثلاثاء، أن حجم العمالة المشاركة في المنظومة 15 ألف وظيفة بين ملاحظ وعامل ووظائف مختلفة بالمنظومة، مشيرا إلى أن نصفهم من القطاع غير الرسمي.

وأوضح شعراوي: «على المواطنين العمل على إنجاح المنظومة الجديدة عبر مسارين، الأول الالتزام بمواعيد الجمع وعدم إلقاء القمامة في الشوارع، والثاني العمل كمراقب مع الحكومة على تطبيق هذه المنظومة، والإبلاغ الفوري عن أي قصور موجود في أي حي أو منقطة خاصة مع توافر وسائل تقديم الشكاوى وتعددها».

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة والأوقاف والكنيسة لنشر الوعى بأهمية النظافة والحفاظ على نظافة الشارع وعدم إلقاء القمامة بالشوارع وتخصيص حصص ومحاضرات بالمدارس والجامعات عن النظافة وخطب ودروس وندوات توعية بالنوادى ومراكز الشباب والمساجد والكنائس.

وأكد شعراوى أن الدولة وفرت كل الدعم لشركتى النظافة بالقاهرة وننتظر تغيرا جذرا في مستوى النظافة بالعاصمة ونريد التنافس بين الهيئة والشركتين في مستوى الأداء، وشدد على ضرورة التعاون الكامل من رؤساء الأحياء بالقاهرة ونواب المحافظ مع الشركتين والهيئة للعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح المنظومة وتذليل أي عقبات على أرض الواقع.

وأضاف الوزير أن هناك آليات جديدة للرقابة والمتابعة للمنظومة الجديدة بالقاهرة من الوزارة وبعض الشركات المتخصصة والمحافظة، وشدد شعراوى على أهمية دور وسائل الإعلام بكافة أنواعها عليها دور مهم لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة الشوارع ومساعدة الدولة لانجاح المنظومة الجديدة .

وأشار شعراوى إلى أهمية المشاركة المجتمعية ودور الشباب ومنظمات المجتمع المدنى ضروري ومطلوب في جميع المحافظات والوزارة ستقدم كل الدعم المطلوب لإنجاحها، مشيراً إلى أن الشركات الجديدة ستعمل عبر 3 ورديات لنظافة الشوارع والجمع السكنى للقمامة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الحكومة تريد تغيير وجه القاهرة خاصة في ظل المشروعات القومية الجديدة وعلى رأسها القاهرة الخديوية والتاريخية وحدائق الفسطاط والمتاحف وغيرها باعتبار القاهرة وجهة مصر أمام العالم.