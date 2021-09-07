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وزارة الثقافة تطلق مسابقة بحثية عن «ابن خلدون»

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وزارة الثقافة تطلق مسابقة بحثية عن «ابن خلدون» وزارة الثقافة تطلق مسابقة بحثية عن «ابن خلدون»

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أعلن قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، عن إطلاق مسابقة بحثية حول أعمال «ابن خلدون» التونسي الأصل، والذي أمضى جزءاً كبيراً من حياته في ، وذلك في ضوء إعلان الرئيس عبدالفتاح والرئيس التونسي قيس سعيد عام 2021 – 2022 عاماً للثقافة المصرية التونسية، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.

تقام المسابقة من خلال مكتبة القاهرة الكبرى التابعة للإنتاج الثقافي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والمسابقة موجهة للباحثين والمهتمين في كل من مصر وتونس في المجالات البحثية التالية:

تكون محاور المسابقة، وفقاً لما يلي:

- الواقع العربي في كتابات ابن خلدون والفكر الاستشرافي في فلسفة ابن خلدون. وقراءة تحليلية في مقدمة ابن خلدون وأثر ابن خلدون في تأسيس علم الاجتماع، وامتداد فكره إلى الغرب.

وتشترط المسابقة أن يكون المتقدم مصري أو تونسي الجنسية.

- وتبلغ قيمة الجائزة الأولى قدرها عشرة آلاف جنيها. والجائزة الثانية قدرها سبعة آلاف جنيها.

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المصرى اليوم

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