خالد الجندي: لهذا السبب كان سيدنا النبي يستغفر بعد كل صلاة

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان بمجرد الانتهاء من الصلاة يستغفر الله.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن العبدمكلف باستغفار الله بعد كل الطاعة وليس المعصية فقط، معقبًا: أن العبديعلم أن تلك الطاعة لا توافق القدر الذي ينبغي لله مهما فعل.

وأوضح أن رسول الله عندما كان يقف ليصلي، كان يقوم حتى تتورم قدماه في الصلاة من كثرة الوقوف وذلك لأنه يعلم أن قدر الله أعظم من طاقته، فكان يعبدالله أكثر من طاقته.

ولفت إلى أن النبي الكريم كان يقول: أما أني اتقاكم لله وأشدكم خاشية، متابعًا أن الصحابة كانوا يستغربون من هذا القول، ويرددون لماذا يخاف النبي من الله، قائلين: «خايف ليه وهو حبيب ربنا ومعصوم» من أجل تلك العبادة.