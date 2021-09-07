سيد عبد الحفيظ في حوار خاص مع أحمد موسى على «صدى البلد»

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يحل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد».

ويظهر سيد عبدالحفيظ، لأول مرة بعد موسم كروي هو الأطول، حيث يناقش كواليس الموسم الشاق، ويجيب عن تساؤلات الرأي العام وجماهير الكرة المصرية وعشاق المارد الأحمر.

كما يتحدث عبدالحفيظ عن الصفقات النارية التي ضمها النادي الأهلي واستعدادت الأحمر للبطولة الإفريقية وكأس العالم للأندية وكأس مصر، بالإضافة إلى الحديث عن أداء المنتخب الوطني ورحيل حسام البدري، ومن الأنسب لقيادة الفراعنة.

ويذاع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد» في تمام الساعة الثامنة وحتى الحادية عشر مساءً.