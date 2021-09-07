نائب محافظ شمال سيناء يشهد نهائي الأنشطة الصيفية ويكرم الفائزين

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شهد اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، نهائي الأنشطة الصيفية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، والتي أقيمت اليوم في الصالة المغطاة بالعريش بحضور كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة، وعزمي آدم رئيس منطقة شمال سيناء لكرة القدم وعدد من القيادات ورؤساء مراكز الشباب والأندية الرياضية المشاركة.

وأشار كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة إلى مشاركة نحو 1200 لاعبًا ولاعبة و230 إداريًا وفنيًا، إلى جانب 50 لاعبة كرة قدم نسائية، حيث تضمنت الأنشطة: الكرة الشاطئية والكرة النسائية ودوري البراعم ومسابقات الناشئين من مواليد عام 2005 وكرة الصالات في خماسي كرة القدم.

وأقيمت بكل من العريش وبئر العبدورمانة، تحت رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وكليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وذكر أنه فاز في نهائي الأنشطة للبراعم مركز شباب مدينة العريش بعد فوزه على نادي العريش الرياضي، وفي الكرة النسائية التي تقام لأول مرة بالمحافظة فاز مركز شباب 6 أكتوبر على نادى العريش الرياضي 1 / صفر، وفى كرة الصالات الخماسية فاز مركز شباب الشهيد أحمد منسي على نادي نجمة سيناء 4 / 2.

وعلى هامش فعاليات الختام تم استعراض عدة فقرات في الجمباز لأكاديمية التحدي، واختتمت الفعاليات بقيام اللواء هشام الخولى نائب المحافظ بالنيابة عن الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتوزيع الكئوس والميداليات على الفرق الفائزة واللاعبين الفائزين.

وبدأت الأنشطة الصيفية أول يوليو الماضي في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية.