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وزير النقل: إنشاء الموانئ البحرية بأموال مصرية يعظم من قيمة الميناء

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وزير النقل: إنشاء الموانئ البحرية بأموال مصرية يعظم من قيمة الميناء وزير النقل: إنشاء الموانئ البحرية بأموال مصرية يعظم من قيمة الميناء

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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن تدخل عصرا جديدا، لأن كل مشروع ينفذ يتم التخطيط له بشكل جيد ومترابط مع المشروعات الأخرى، معلقا: «عندنا هدف أسمى أن مصر تكون مركز للتجارة العالمية وللوجيستيات»، وهو ما يستوجب تطوير الموانىء المصرية، وزيادة الأرصفة البحرية.

وأشار «الوزير»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «بالورقة والقلم» عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، إلى أنهم يستهدفون ألا تنتظر البضائع وقت طويل في الموانئ، وربط كل الموانئ معا ما سيزيد حركة الصادر والوارد، لافتا إلى أن من أهم توجيهات الرئيس له «أننا نعمل حاجتنا بإيدينا»، منوها بأن هذه التوجيه كان منذ أن تولى رئاسة الهيئة الهندسية.

وأضاف أن إنشاء الموانئ البحرية بأموال مصرية يعظم من قيمة الميناء، معلقا: «إحنا مش عايزين ناخد فتات.. عايزين نشتغل أكتر ونجلب عائد أكبر لمصر، لازم نمتلك الخبرة ونشغل محطاتنا بالمهندسين المصريين، بعد 15 سنة لو لم يكن لدينا خبرة ندير محطاتنا بأنفسنا يبقى إحنا بقا اللي نستاهل لمؤاخذة».

المصرى اليوم

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