بعد منع شاكوش.. قرار من «الموسيقيين» بشأن الديسكوهات والنايت كلوب

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قرّرت نقابة المهن الموسيقية منع أي فنان من العمل بفلاشة في أي حفل غنائي، وذلك من يوم الخميس المقبل الموافق 16 سبتمبر لعام 2021.

وقالت نقابة المهن الموسيقية، في بيان، الثلاثاء: «بناء على قرار النقيب العام هاني شاكر وأعضاء مجلس النقابة، تقرر منع تشغيل أي فنان أو فنانة على فلاشة منعًا باتًا، وأن يكون مصاحبًا لفرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، ويسرى القرار على جميع الديسكوهات والنايت كلوب والحفلات العامة في النوادي وقاعات الحفلات».

وأشار البيان إلى أنه في حالة المخالفة سيصدر القرار بمنع التعامل مع المنشأة ويسحب الترخيص الخاص بالفنان المخالف لهذا القرار.

جاء ذلك بعد أن انتهاء التحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحراوي إثر خلافهما المتداول على السوشيال ميديا والذي تناول سب وقذف بعضهما البعض وإيحاءات وعبارات تحط من قدر مستخدميها لم يعتادها الفن المصري.

وذكرت النقابة في بيان لها أن التحقيق تناول الجانب الأهم مع حسن شاكوش وهو إهانة شعبة الإيقاع بالنقابة والتقليل منهم أمام الجمهور على خشبة المسرح، وهو الأمر الذي لم ترفضه النقابة على أعضاء جمعيتها العموية ولم يقبله أعضاء المجلس والفنان هاني شاكر على شعبة الإيقاع التي كانت ومازالت عماد الموسيقى العربية، وأن الفنان هاني شاكر يقدر كل أعضاء شعبة الإيقاع ضمن كافة شعب الموسيقى.

وانتهى التحقيق إلى سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش نهائيا بدون مدة محددة.

فيما قررت النقابة إيقاف رضا البحراوي شهرا يضاف إلى الشهر السابق ليصبحا شهرين مع تحمله أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف.