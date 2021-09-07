أخبار عاجلة

نادي سيدات الشارقة يحصد لقب "بطل الصحة" "Wellness Champion" للسنة الثانية على التوالي ويستعد للمشاركة في الحدث العالمي "عطلة نهاية الأسبوع العالمية للصحة" “World Wellness Weekend” -
"طالبان" تنفي انتهاك حقوق الإنسان في بنجشير .. وماذا عن قتل المدنيين؟ -
ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 20% خلال أغسطس -
"الغذاء والدواء" تحذر من هذا النوع من "المياه".. خطر عنوانه "برومات" -
دهسه بسيارته.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل آخر بالجوف -
"وصلت رسائل لا تحبذ الحضور".. الرئيس الفلسطيني لن يحضر اجتماعات الأمم المتحدة -
"أمن الطرق" ينبه لرياح وأتربة على طرق الحناكية والعلا والمدينة وخيبر -
9 ملايين ريال لاستكمال تقاطع الطريق الدائري الرابع بمكة -
"ساما" يحصل على جائزة أفضل بنك مركزي نظير جهوده المتميزة في المالية الإسلامية -
ناقلة النفط الإيرانية تفرغ حمولتها في سوريا تمهيداً لنقلها إلى لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

أبطال فيلم «ماكو» يكشفون كواليس التصوير مع عمرو الليثي

Print
أبطال فيلم «ماكو» يكشفون كواليس التصوير مع عمرو الليثي أبطال فيلم «ماكو» يكشفون كواليس التصوير مع عمرو الليثي

لاقتراحات اماكن الخروج

في أمسية فنية خاصة وحلقة مع نجوم وصناع الفيلم العربي «ماكو» والمعروض حاليا بدور العرض، والمأخوذ عن حادثة حقيقية وهى حادثة العبارة الشهيرة سالم اكسبريس والتي غرقت في البحر الاحمر، واهمية الفيلم انه يعتبر أول فيلم مصرى يتم تصويره تحت .

ويستضيف عمرو الليثي نخبة من صناع هذا العمل السينمائى وهم النجم اللبنانى نيكولا معوض، النجمة التونسية فريال يوسف، والفنان محمد مهران، الفنانة سارة الشامى
الموسيقار هشام خرما والذي وضع الموسيقى التصويرية للفيلم، ومؤلف الفيلم احمد حليم ومخرج الفيلم محمد هشام الرشيدي.

يتناول اللقاء كشف أسرار هذا العمل الفني وكيف تم اختيار مناقشة تلك القضية الشهيرة و، وايضا كيف تم التصوير تحت الماء بهذه الحرفية والمخاطر من الغطس والغرق، وبعض المشاهد الخطرة بوجود سمك القرش

ويذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء السبت المقبل على شاشة الحياة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ثنائي سعودي يحتفلان بزفافهما بطريقة غير تقليدية تحت الماء في جزر المالديف

ثنائي سعودي يحتفلان بزفافهما بطريقة غير تقليدية تحت الماء في جزر المالديف

انتبه من طرق الاستحمام بالماء الساخن.. خطر داهم على صحة الدماغ والقلب

انتبه من طرق الاستحمام بالماء الساخن.. خطر داهم على صحة الدماغ والقلب

لا شيء أغلى من الماء.. نُذُر خلاف شديد بين إيران و"طالبان" تلوح بالأفق

لا شيء أغلى من الماء.. نُذُر خلاف شديد بين إيران و"طالبان" تلوح بالأفق

سباق مع الزمن????.. استمرار محاولة إنقاذ سفينة المنصورة الغارقة قبل ابتلاع الماء لها

سباق مع الزمن????.. استمرار محاولة إنقاذ سفينة المنصورة الغارقة قبل ابتلاع الماء لها