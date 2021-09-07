أبطال فيلم «ماكو» يكشفون كواليس التصوير مع عمرو الليثي

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في أمسية فنية خاصة وحلقة مع نجوم وصناع الفيلم العربي «ماكو» والمعروض حاليا بدور العرض، والمأخوذ عن حادثة حقيقية وهى حادثة العبارة الشهيرة سالم اكسبريس والتي غرقت في البحر الاحمر، واهمية الفيلم انه يعتبر أول فيلم مصرى يتم تصويره تحت الماء.

ويستضيف عمرو الليثي نخبة من صناع هذا العمل السينمائى وهم النجم اللبنانى نيكولا معوض، النجمة التونسية فريال يوسف، والفنان محمد مهران، الفنانة سارة الشامى

الموسيقار هشام خرما والذي وضع الموسيقى التصويرية للفيلم، ومؤلف الفيلم احمد حليم ومخرج الفيلم محمد هشام الرشيدي.

يتناول اللقاء كشف أسرار هذا العمل الفني وكيف تم اختيار مناقشة تلك القضية الشهيرة و، وايضا كيف تم التصوير تحت الماء بهذه الحرفية والمخاطر من الغطس والغرق، وبعض المشاهد الخطرة بوجود سمك القرش

ويذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء السبت المقبل على شاشة الحياة.