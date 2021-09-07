85 % من مساحات معرض الدفاع العالمي بالسعودية محجوزة

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تواصل شركات الدفاع والأمن العالمية والإقليمية والمحلية، تسجيل اهتمامها بالمشاركة في معرض الدفاع العالمي، مع وصول نسبة الحجوزات الإجمالية إلى 85% من المساحات المتاحة، في الحدث العالمي الرائد في مجال الدفاع والأمن، الذي يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022.

شركات رائدة

ويجمع معرض الدفاع العالمي في نسخته الأولى، العديد من الشركات الرائدة في صناعة الدفاع والأمن، بما فيها شركات دفاع عالمية كبرى مثل إمبراير، وجنرال داينمكس، ولوكهيد مارتن، ونورينكو، ورولز-رويس.

كما أكدّ عدد من الجهات الحكومية في المملكة مثل وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للصناعات العسكرية، مشاركتها في المعرض إلى جانب مجموعة من أكبر الشركات الدفاعية في المملكة، بما فيها المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكيـة، وشركة وهج.

5 مجالات للصناعة

وينظم معرض الدفاع العالمي مرّة كل عامين، ويركّز على التوافق العملياتي عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع: البر، والبحر، والجو، والأمن، والفضاء. وسيتيح المعرض لمؤسسات الصناعات العسكرية، مواكبة التطورات الحاصلة في مجالي الدفاع والتكنولوجيا، حيث تدفع هذه التطورات المتسارعة، القطاع إلى التعاون عبر الحدود، وتبادل الخبرات للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف مجالات الدفاع والأمن.

ويضع معرض الدفاع العالمي الأسس اللازمة للارتقاء بالصناعات الدفاعية، ومواجهة التحديات التي تحيط بها، وصولاً إلى تحقيق تكامل أعمق للأنظمة الدفاعية، وذلك من خلال توفير منصة للتواصل وتبادل المعرفة الدولية، بين المصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة.