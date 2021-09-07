ارتفاع كبير في درجات الحرارة لمدة 48 ساعة.. وأمطار رعدية في الإسكندرية ومطروح والعلمين

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن موجة حارة قوية وارتفاع كبير ومؤقت في درجات الحرارة خلال يومي غدٍ وبعد غد الأربعاء والخميس.

واضاف منشور عبر حسابها الأرصاد الجوية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:«من المتوقع أن تكون الأجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ذالك بسبب عبور منخفض سطحي، على أن تكون درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الموجة على السواحل الشمالية مابين 36 ° إلى 38 °، مدن القناة والدلتا ما بين 37 ° إلى 39 °،القاهرة 39 ° .

وتابع المنشور: «وسرعان ماتنخفض درجات الحرارة مساء يوم الخميس والجمعة،-ومن المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وتكون ممطره ورعدية على ( السلوم، مرسي مطروح، العلمين ) وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على الدلتا والقاهرة ولكن دون تأثير، ويتوقع تشكل السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة، حيث من المتوقع هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على ( السلوم- مرسي مطروح- العلمين- الإسكندرية- الدقهلية- كفر الشيخ- البحيرة )، وقد تظهرالسحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة ولكن دون تأثير.