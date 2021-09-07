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وكيل صحة الشرقية يشرف على تسلم لقاح كورونا الوارد من الوزارة

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وكيل صحة الشرقية يشرف على تسلم لقاح كورونا الوارد من الوزارة وكيل صحة الشرقية يشرف على تسلم لقاح كورونا الوارد من الوزارة

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أشرف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على تسلم لقاح المستجد كوفيد 19، الوارد من وزارة الصحة، مساء الثلاثاء، موجهاً بسرعة توزيع اللقاحات على مراكز المسافرين بمختلف أنحاء المحافظة، كما قام باستكمال متابعة تطعيم المواطنين والمسافرين للخارج بلقاح كورونا، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على اللقاح من المواطنين الراغبين في استخراجها، بمركز التطعيم بديوان عام مديرية الشؤون الصحية، والذي تم بدء العمل به منذ ٢٧ يوم، نظراً للإقبال الشديد من المواطنين على المراكز المختلفة بالمحافظة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تابع وكيل الوزارة سير العمل، والتأكد من تطعيم المواطنين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي استخراجها لهم، ولم يغادر وكيل الوزارة المركز حتي تطعيم جميع المواطنين المتواجدين بالمركز.

وأوضح وكيل الوزارة أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 250 جنيهًا للمصريين، و25 دولار لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

كما أشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للأندرويد والآيفون، ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان «أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصلا على جرعتين من اللقاح»، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وذكر أن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت 30 مركزًا طبيًا، ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بلغت 31 مركزًا طبيًا للمواطنين المقيمين بالمحافظة.

المصرى اليوم

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