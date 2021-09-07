أخبار عاجلة

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" -
«إستئناف القاهرة» تلغي قرار رئيس الوفد بفصل «الهضيبي» من الحزب -
«حقوق إنسان النواب»:مصر حققت طفرة كبيرة فى الملف الحقوقي خلال السنوات الأخيرة -
«الأطباء» تنعى الشهيد الدكتور احمد نصر المتوفي بـ«كورونا» -
نائبة بـ «المصري الديمقراطي»: الإطار العام للإستراتيجية الوطنية مقبول ونطالب بدور أكبر للأحزاب والمجتمع المدني -
رئيس «الغد»: مشروع حياة كريمة يساوى بين المصريين فى الخدمات -
فورد ولينكولن تطلقا شعارات ثلاثية الأبعاد.. اعثر على سيارتك في ساحة الانتظار بسهولة -
«الأطباء العرب»:إجراء 400 عملية مياه بيضاء بالكاميرون خلال سبتمبر -
رئيس جهاز "العبور" يتفقد سير العمل بالمشروعات الترفيهية والخدمية بالمدينة.. ويوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ المستشفي العام سعة ٢٢٠ سريرا -
عزمي غومة ينتقل رسميا الى فريق فاركو المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل قتل جاره طعنًا بالإسكندرية

Print
بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل قتل جاره طعنًا بالإسكندرية بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل قتل جاره طعنًا بالإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار أحمد جمال، رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، لاتهامه بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب مصلحة الطب الشرعي للكشف عن الجثة لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ من المستشفى العامرية العام، باستقبالها جثة شخص، له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم، وبها جرح طعني نافذ بالصدر.

وعلى الفور أنتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفي وبسؤال والد المجني عليه اتهم أحد الأشخاص بالتعدي على نجله بسلاح أبيض «مطواة» لخلافات الجيرة فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد كمين للمتهم والقي القبض عليه وضبط والأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتة أقر بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات سابقة بسبب الجيرة على أثرها قام المجني عليه بالتعدى عليه بسلاح أبيض «كتر» فأحدث إصابته بجروح قطعية باليد، ما أدى إلى إثارة حفيظته، وقام بالتعدي عليه بطعنه بمنطقة الصدر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"

«إستئناف القاهرة» تلغي قرار رئيس الوفد بفصل «الهضيبي» من الحزب

«إستئناف القاهرة» تلغي قرار رئيس الوفد بفصل «الهضيبي» من الحزب

«حقوق إنسان النواب»:مصر حققت طفرة كبيرة فى الملف الحقوقي خلال السنوات الأخيرة

«حقوق إنسان النواب»:مصر حققت طفرة كبيرة فى الملف الحقوقي خلال السنوات الأخيرة

«الأطباء» تنعى الشهيد الدكتور احمد نصر المتوفي بـ«كورونا»

«الأطباء» تنعى الشهيد الدكتور احمد نصر المتوفي بـ«كورونا»