بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل قتل جاره طعنًا بالإسكندرية

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أمر المستشار أحمد جمال، رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، لاتهامه بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب مصلحة الطب الشرعي للكشف عن الجثة لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ من المستشفى العامرية العام، باستقبالها جثة شخص، له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم، وبها جرح طعني نافذ بالصدر.

وعلى الفور أنتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفي وبسؤال والد المجني عليه اتهم أحد الأشخاص بالتعدي على نجله بسلاح أبيض «مطواة» لخلافات الجيرة فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد كمين للمتهم والقي القبض عليه وضبط والأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتة أقر بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات سابقة بسبب الجيرة على أثرها قام المجني عليه بالتعدى عليه بسلاح أبيض «كتر» فأحدث إصابته بجروح قطعية باليد، ما أدى إلى إثارة حفيظته، وقام بالتعدي عليه بطعنه بمنطقة الصدر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت التحقيق.