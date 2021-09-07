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أصغر رحالة مصرية: «فكرة إني أنزل لوحدي للسوبر ماركت كان عليها تحفظ من أهلي»

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أصغر رحالة مصرية: «فكرة إني أنزل لوحدي للسوبر ماركت كان عليها تحفظ من أهلي» أصغر رحالة مصرية: «فكرة إني أنزل لوحدي للسوبر ماركت كان عليها تحفظ من أهلي»

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قالت رحمة عرفة، أصغر رحالة مصرية، إنها ولدت وعاشت في 9 سنوات، وكان هناك الكثير من التحفظ على خروجها بمفردها من قبل أهلها، معقبة: «فكرة إني أنزل لوحدي للسوبر ماركت كان عليها تحفظ من قبل أهلي».

وتابعت «عرفة»، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنها عندما عادت لمصر، ودخلت للجامعة حصلت على قدر أكبر من الحرية بسبب الأنشطة الطلابية والذهاب للجامعة بمفردها.

وأشارت إلى أنها تدربت في شركة ناشئة، واستطاعت أن تثبت نفسها، بسبب عدم وجود قدر كبير من العاملين، وبسبب هذه الشركة سافرت لمتابعة الكثير من المشروعات في بعض المحافظات.

المصرى اليوم

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