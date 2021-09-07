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"التعليم": 5 أيام باقية على بداية احتساب الغياب لطلبة التعليم العام والجامعي والتدريب التقني

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لمن أكمل 12 عاماً فأكثر ولم يحصل على جرعتين من لقاح

جددت وزارة التعليم التذكير بالمهلة المتبقية من بداية احتساب الغياب لطلبة التعليم العام والجامعي والتدريب التقني؛ لمن أكمل 12 عاماً فأكثر ولم يحصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا ، داعية في هذا الصدد الطلاب والطالبات إلى المبادرة في الحصول على اللقاح حماية لهم ولأسرهم ومجتمعهم.

ونشرت الوزارة تحت وسم ‏⁧‫#العلم_سلامتك‬⁩ تغريدة قالت فيها: “‏تبقى 5 أيام على موعد بداية احتساب الغياب لطلبة التعليم العام والجامعي والتدريب التقني لمن أكمل 12 عاماً فأكثر، ولم يحصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا".

وكانت وزارة التعليم أعلنت عن تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وكذلك تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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