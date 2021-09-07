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سكان "قائم الصرحة" بالعارضة يشتكون من انقطاع مشروع المياه عن قريتهم

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سكان "قائم الصرحة" بالعارضة يشتكون من انقطاع مشروع المياه عن قريتهم سكان "قائم الصرحة" بالعارضة يشتكون من انقطاع مشروع المياه عن قريتهم
قالوا إن الصهاريج قاسمتهم رواتبهم .. ولا توجد إجابة من فرع المياه بجازان

سكان

اشتكى عددٌ من سكان قرية قائم الصرحة بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان من انقطاع مشروع المياه عن قريتهم، مشيرين إلى أن الفرع يتعذر بحجج وصفوها بغير المنطقية تارة بحدوث عطل وأخرى بالتحديث، موضحين أنهم يريدون إجابة شافية لما يحدث منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، على حد قولهم.

وتفصيلا، قال السكان في شكواهم التي تلقتها "سبق" إن الصهاريج أثقلت كاهلهم وقاسمتهم رواتبهم على الرغم من وجود مشروع، لافتين إلى المشكلة بدأت منذ أكثر من ثلاثة أو أربعة أسابيع تقريبًا، حيث انقطعت المياه فجأة، مشيرين إلى أن الإجابة التي يتلقونها دائمًا أن هناك عطلاً قبل أن تتغير قبل أيام بأنه يتم التحديث مناشدين فرع المياه بجازان بالتدخل للبحث عن حلول لما يحدث.

وبعثت "سبق" باستفسار حول شكاوى السكان إلى متحدث فرع المياه بمنطقة جازان وليد باحسن في يوم 26 من أغسطس الماضي وأرسلت رسائل تذكير غير أنها لم تتلق أي تعليق أو إجابة حول شكوى المواطنين.

وكانت وزارة المياه قد عملت على تنفيذ ثلاثة مشروعات حيوية ضخمة بالعارضة بتكلفة تصل إلى 160 مليون ريال، شملت المرحلة الأولى مشروع شبكات مياه قرى العارضة، والمشتمل على خزانات استراتيجية و3000 عداد وشبكات للمياه بلغت أطوالها 360 كيلومترًا, بتكلفة بلغت 76 مليون ريال.


ومشروع قرى الحميراء والذي يضم ثلاثة خزانات هي: خزان الحميراء سعة 1600 متر مكعب, وخزان الرد سعة 2500 متر مكعب, وخزان سردشة سعة 2500 متر مكعب, فضلاً عن شبكات مياه بلغت أطوالها 200 كيلو متر, بمبلغ 45 مليون ريال.

وكذلك مشروع المرحلة الثانية لاستكمال مياه قرى العارضة بتكلفة بلغت 39 مليون ريال, ويشمل شبكات مياه بأطوال 360 كيلو مترًا, وتركيب 3000 عداد, فيما يجري العمل على ترسية مشروع محطة صرف صحي, ومشروعات للمياه للقطاع الجبلي في مركزي العبادل وسلا وقيس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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