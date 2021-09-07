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أمطارٌ غزيرة على شمال ينبع ومراكز العيص.. و"المدني" يطالب بالابتعاد عن الأودية

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أمطارٌ غزيرة على شمال ينبع ومراكز العيص.. و"المدني" يطالب بالابتعاد عن الأودية أمطارٌ غزيرة على شمال ينبع ومراكز العيص.. و"المدني" يطالب بالابتعاد عن الأودية
"النقل" تهيب بمستخدمي "طريق النخل الفقعلي" التزام الحيطة والحذر وتهدئة السرعة

أمطارٌ غزيرة على شمال ينبع ومراكز العيص.. و

شهدت مركز شمال وشرق محافظة ينبع مساء اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة سالت على إثرها بعض من الأودية والشعاب، كما هطلت أمطارٌ غزيرة على محافظة العيص وبعض من القرى التابعة لها جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وأهابت وزارة النقل مستخدمي طريق ينبع النخل العيص الفقعلي بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا لهطول الأمطار على الطريق فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين وزوار المدينة المنورة إلى أخذ الحيطة والحذر مطالبة الجميع بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها.

كما دعت "النقل" قائدي المركبات للانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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