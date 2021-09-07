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المصرى البورسعيدى يدرس التعاقد مع مختار مختار بعد رحيله عن غزل المحلة

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المصرى البورسعيدى يدرس التعاقد مع مختار مختار بعد رحيله عن غزل المحلة المصرى البورسعيدى يدرس التعاقد مع مختار مختار بعد رحيله عن غزل المحلة

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يدرس مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية، التعاقد مع مختار مختار المدير الفني لفريق غزل المحلة والذى تقدم باستقالته من قيادة فريق الفلاحين لتولى مهمة تدريب المصرى البورسعيدى خلفا للمدرب على ماهر الذي رحل عن الفريق بسبب خلافات مع مجلس إدارة النادى.

وتقدم مختار مختار باعتذار رسمي لمسئولى عن استكمال مهام عمله مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وسيجتمع مسؤولي غزل المحلة خلال الساعات المقبلة في مقر النادى بحضور لجنة الكرة لاختيار مدير فنى جديد للفريق.

ولم يكمل مختار مختار أسبوعا في مهمته مع الغزل، حيث تولى المهمة في 30 أغسطس الماضى، لخلافة خالد عيد الذي تم اقالته بعد نجاحه في الابقاء على الفريق بالدورى الممتاز.

المصرى اليوم

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