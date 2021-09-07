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كارتيرون سعيد بإنضمام محمود شبانة للزمالك رسميًا

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كارتيرون سعيد بإنضمام محمود شبانة للزمالك رسميًا كارتيرون سعيد بإنضمام محمود شبانة للزمالك رسميًا

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ابدى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى ، سعادته بإنضمام محمود شبانهة مدافع فريق أسوان، للفريق الأول بالقلعة البيضاء رسميا، وذلك عقب توقيع شبانة على عقود انضمامه للزمالك منذ قليل.

وكان باتريس كارتيرون قد طلب التعاقد مع محمود شبانة بعد متابعته له خلال الفترة الماضية ببطولة الدورى العام، واكد انه مدافع متميز وسيكون له شأن كبير مع الزمالك، وهو ما دفع ادارة النادى للتحرك بالمفاوضات مع ادارة اسوان لإنهاء صفقة المدافع الشاب، الذي انضم للزمالك رسميا، ليكون ثانى صفقة للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد ضم عمر كمال عبدالواحد.

من جانبه، أعرب محمود شبانة لاعب نادي الزمالك عن سعادته البالغة بارتداء القميص الأبيض خلال الموسم المقبل وإتمام التعاقد بشكل رسمي.

وقال شبانة في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك إنه سعيد للغاية بتواجده اليوم في نادي الزمالك وإتمام التعاقد بشكل رسمي.

وأضاف اللاعب: “أمتلك العديد من الأهداف والأحلام التي أتمنى تحقيقها مع نادي الزمالك خلال المواسم المقبلة، والآن أنا لاعب في نادي الزمالك بطل الدوري، وسوف أسعى بكل قوة للمساهمة مع زملائي في التتويج بالعديد من البطولات المحلية والقارية”.

وقدم محمود شبانة الشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والمسؤولين في النادي على ثقتهم في اختياره، قائلا:” أعدهم بأن أبذل كل ما بوسعي لتقديم المطلوب”.

واختتم شبانة تصريحاته: “سعيد للغاية برد فعل جماهير نادي الزمالك على انضمامي للفريق، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، لذلك أشكرهم بشدة على دعمهم الكبير، وأعدهم بأن أقاتل من أجلهم”.

المصرى اليوم

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