أحمد عبد القادر يكشف أسباب تألقه مع سموحة

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اكد أحمد حمدي عبدالقادر، صانع العاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الاستقرار هو السبب الرئيسي لإختياره تجربة الإعارة في سموحه التي منحته قوة كبيرة .

وقال احمد عبدالقادر في تصريحات تلفزيونية :«علمت من زملائي صلاح محسن وناصر ماهر أن هناك إستقرار فني وإداري في سموحه وأجواء صحية تساعده على التألق»..

وأضاف :«احمد سامي المدير الفني للفريق السكندري كان عنصراً من ضمن الامور التي ساعدتني على التألق في النادي السكندري».

واوضح أنه يسعي للإستمراريه في مستواه وتألقه في الموسم المقبل، ويري احمد عبدالقادر ان المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحه هو كلمة السر الأساسية في تألقه فهو تعامل معه بشكل مميز جدا.

وتابع:«فرج عامر كان له الكلمة الأهم في إنتقالي لسموحه ولعبي في النادي السكندري».