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وزير داخلية "طالبان" مطلوب لأمريكا.. ومكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه

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وزير داخلية "طالبان" مطلوب لأمريكا.. ومكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه وزير داخلية "طالبان" مطلوب لأمريكا.. ومكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه
تورط في هجمات ضد قواتها في أفغانستان

وزير داخلية

عيّنت حركة طالبان، زعيم " حقاني" سراج الدين حقاني، وزيرًا للداخلية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال، التي أعلنتها اليوم (الثلاثاء)، في حين أنه أحد أبرز المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي أي".

ويعرض "إف بي أي" على موقعه الإلكتروني منذ سنوات مكافأة قدرها 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تفيد بمكان "حقاني".

و"حقاني" مطلوب للاستجواب على ذمة قضية تتعلق بهجوم وقع في يناير 2008 في العاصمة الأفغانية كابول، أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم مواطن أمريكي.

ويتهم "إف بي أي" "حقاني" بالتورط في هجمات استهدفت القوات الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان، كما يتهمه بالتخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي عام 2008.

وتصنف الولايات المتحدة الأمريكية "شبكة حقاني"، التي أسسها والد سراج حقاني، منظمة إرهابية، وواحدة من أخطر الفصائل، التي قاتلت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي خلال العقدين الماضيين في أفغانستان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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