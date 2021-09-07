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فضل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة منح محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض راحة من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.

وتعرض عواد لكدمة في الركبة، حيث فضل أسامة منحه راحة لعدم تفاقم إصابته.

وتواجد عواد في المران حيث عقد جلسة سريعة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والدكتور محمد أسامة للاطمئنان على حالته.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم ٢ أكتوبر المقبل.